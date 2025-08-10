 Jau aišku, kada vyks sukčiavimu kaltinamo buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio teismas

2025-08-10 08:21
BNS inf.

Vilniaus apygardos teismas paskyrė buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio baudžiamosios bylos nagrinėjimo pradžią – pirmasis posėdis turėtų įvykti rugsėjo 22 dieną.

Valdemaras Rupšys
Valdemaras Rupšys / ELTOS nuotr.

Vilniaus apygardos prokuratūra šią bylą teismui perdavė gegužės pabaigoje. Tada prokuratūra teigė, kad byla susijusi su galimai neteisėtai suteiktomis sveikatos priežiūros paslaugomis.

V. Rupšiui pateikti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo.

Kitam kaltinamajam – buvusiam Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos medikui – dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir padėjimo sukčiauti.

Kaip skelbė BNS, ikiteisminį tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnyba, gavusi Krašto apsaugos ministerijos pranešimą.

Manoma, kad eidamas kariuomenės vado pareigas V. Rupšys įsidėjo apie 4 tūkst. eurų kainavusius dantų implantus, už kuriuos sumokėjo kariuomenė.

Jis tuomet sakė, kad 2022 metais lankydamas karius patyrė odontologinę traumą, įvykis buvo pripažintas susijęs su tarnyba, todėl apmokėtas krašto apsaugos sistemos lėšomis.

Dabartinis kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras šią bylą yra pavadinęs reputacine krize kariuomenei.

Jonas
Na gėda ne kariuomenės vadui,o tiems kurie taip daro. Pagalvokit žmogus ,kuris būdamas tokiose pareigose susidėjo dantis už 4 tūkstančius, o plevėsa pienburnis pasilinksminti jam negaila 30 tūkstančių. kariai kur jūs, kad leidžiat tyčiotis iš jūsų ginančių mus dieną ir naktį
