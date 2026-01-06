Iš neteisėtai praturtėjusios moters teismas konfiskavo beveik 140 tūkst. eurų

Bylos duomenimis, 1962 metais gimusi nuteistoji laikotarpiu nuo 2019 iki 2022 metų nuosavybės teise turėjo didesnės nei 900 MGL vertės turtą, žinodama, kad tas turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis. Šalčininkų rajone gyvenanti moteris tuo laikotarpiu sostinėje įsigijo kelis butus, administracines patalpas bei kito nekilnojamojo turto, kurio įsigijimui dalis panaudotų lėšų buvo neteisėtos pajamos.
Tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.
Nors moteris savo kaltės nepripažino, teigdama, kad nekilnojamąjį turtą įsigijo už skolintas lėšas, jos kaltė buvo įrodyta ikiteisminio tyrimo metu surinktais įrodymais, atlikus ūkinės finansinės veiklos tyrimus bei įvertinus nuteistosios teisėtas pajamas. Specialistų išvados leido pagrįstai manyti, jog jų nepakako minėtu laikotarpiu patirtoms išlaidoms pagrįsti.
Teismas konstatavo, kad Šalčininkų rajono gyventoja disponavo dokumentais nepatvirtintomis pajamomis ir nuosavybės teise turėjo turto, kurio įsigijimas nepagrįstas teisėtomis pajamomis už 139 tūkst.Šalčininkų rajono gyventoja 316 eurų.
Ikiteisminio tyrimo metu prokuroro nutarimais buvo laikinai apribotos moters teisės į dalį turto, kuris buvo įgytas už neteisėtas pajamas. Teismo sprendimu, šie apribojimai palikti galioti iki nuosprendžio įvykdymo dienos.
Šis pirmosios instancijos teismo nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
(be temos)
(be temos)