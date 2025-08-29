Jokie įspėjimai neveikia: gyventojai ir toliau sukčiams atiduoda didžiules sumas

Kaip pranešė Policijos departamentas, į Šiaulių pareigūnus kreipėsi moteris, gimusi 1968 metais, kuri pareiškė, kad rugpjūčio 25 dieną Šiauliuose, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami rusiškai kalbėję asmenys. Jie prisistatė telekomunikacijos bendrovės ir policijos darbuotojais. Sukčiai iš moters išviliojo elektroninės bankininkystės prisijungimo slaptažodžius ir pasisavino beveik 12 tūkst. eurų.
Vilnietis, gimęs 1985 metais, policijai pareiškė, kad jį apgavo rusiškai kalbėjęs sukčius, prisistatęs kriptovaliutų investavimo ekspertu. Vyras neteko 15 tūkst. eurų.
1937 metais gimusi kaunietė policijai pareiškė, kad į jos butą apgaulės būdu pateko nepažįstama moteris, kuri teigė, jog keičia skaitliukus ir norinti juos apžiūrėti. Apgavikė iš svetainėje esančios spintos stalčiaus pavogė 30 tūkst. eurų ir dokumentus.
Klaipėdos policijai vyras, gimęs 1958 metais, pareiškė, kad jam paskambino nepažįstami asmenys, kurie prisistatę policijos ir banko darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo beveik 18 tūkst. eurų.
