Iš keturių žmonių sukčiai išviliojo per 21 tūkst. eurų

Kaip šeštadienį nurodė Vilniaus apskrities policija, 1973 metais gimusiai vilnietei penktadienį būnant namuose paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys. Prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, jie apgaule išviliojo 4,9 tūkst. eurų.
Analogiškomis aplinkybėmis apsimetėliai trečiadienį išviliojo 7 tūkst. eurų iš 1955 metais gimusios Vilniaus gyventojos ir 4,7 tūkst. eurų – iš 1978 metais gimusios klaipėdietės.
Pasak Marijampolės apskrities policijos, 1971 metais gimusi Šakių rajono gyventoja spalio 26-ąją per socialinių tinklų susirašinėjimo programėlę iš pažįstamo asmens anketos gavo nuorodą, kurią atidariusi ir suvedusi banko prisijungimo duomenis prarado 4,9 tūkst. eurų.
Pareigūnai pradėjo keturis ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo.
Pinigų plovimo prevencijos centro duomenimis, per 2025-ųjų pirmąjį pusmetį užfiksuota beveik 7,8 tūkst. sukčiavimo atvejų. Jų metu bandyta išvilioti 28,9 mln. eurų ir apie 10,6 mln. eurų sukčiams pavyko pasisavinti – 2 mln. eurų daugiau nei pernai.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra šiuo metu atlieka 2,3 tūkst. ikiteisminių tyrimų dėl sukčiavimo, įtarimai pateikti tūkstančiui žmonių.
