Kaišiadorių rajono merą prokuroras prašo nuteisti „čekiukų“ byloje

Tokios bausmės politikui pirmadienį paprašė baigiamąją kalbą Kauno apygardos teisme pasakęs prokuroras Valentinas Alekna.
„Kaltinamajam prašome paskirti 10 tūkst. eurų dydžio galutinę baudą. Ir prašome atimti teisę trejiems metams būti kaltinamajam renkamam ar skiriamam į valstybės institucijas ar savivaldybių institucijų atitinkamas pareigas“, – BNS po teismo posėdžio nurodė valstybinis kaltintojas.
Jo teigimu, tokią prašomą bausmę iš dalies lemia Seimo rugsėjį už piktnaudžiavimą siekiant turtinės naudos sušvelninta baudžiamoji atsakomybė, nustatant, kad tai yra apysunkis nusikaltimas, už kurį gali būti skiriama bauda, iš dalies – teigiama politiko charakteristika.
„Šiuo atveju, yra dar ir viena lengvinanti atsakomybę aplinkybė – meras anksčiau neteistas, nebaustas administracine tvarka, tai įvertinus asmenybę, nusikalstamos veikos pavojingumą, žalą padarytą, laikėme, kad arti minimalios baudai galėtų būti skirtina“, – sakė V. Alekna.
Š. Čėsnos atsakomybę sunkinančių aplinkybių prokuratūra nenustatė.
Kaip rašė BNS, Kaišiadorių rajono meras kaltinamas piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, dokumentų klastojimu ir sukčiavimu.
Prokuratūros duomenimis, 2019–2023 metais eidamas savivaldybės tarybos nario pareigas Š. Čėsna suklastojo 42 išlaidų ataskaitas ir taip apgaule įgijo 4 tūkst. 424 eurus.
Anot kaltinimo, didžiąją dalį šios sumos sudaro išlaidos degalams, kurios buvo apmokėtos Š. Čėsnos iš dalies valdomos bendrovės „Telesita“ mokėjimo kortelėmis. Be to, politikas su tarybos nario veikla susijusioms kelionėms naudojo įmonės automobilį.
Kaišiadorių mero gynėjas Liudas Paltanavičius savo baigiamojoje kalboje, kurią matė BNS, akcentavo, kad dalis mero išlaidų degalams buvo apskaitomos kaip įmonės veiklos sąnaudos, o tarybos nario veiklai panaudota dalis – įtraukiama į neleidžiamus atsiskaitymus, taip mažinant „Telesitos“ skolą Š. Čėsnai.
„Būtent tokį sprendimą kaip asmuo, atsakingas už buhalterinės apskaitos tvarkymo organizavimą bendrovėje, Š. Čėsna priėmė ir toks apskaitos būdas nėra neteisingas, neleistinas, o tuo labiau nusikalstamas“, – teigiama advokato baigiamojoje kalboje.
L. Paltanavičius taip pat pabrėžė, kad iš to „Telesita“ negavo jokios naudos ir byloje nėra duomenų taip įmonę susimažinus valstybei mokėtinus mokesčius ar padarius mokestinį pažeidimą.
Š. Čėsna BNS sakė besilaikantis pozicijos, kad yra visiškai nekaltas.
„Mes savo poziciją esame išsakę ir jos nekeičiame, lauksime teismo verdikto dabar. Aš savo kaltės nepripažįstu ir esu tikras, kad esu nekaltas“, – nurodė meras.
„Aš teisme pasakiau, kokiu būdu mes tvarkėme savo (įmonės – BNS) apskaitą ir šitoje vietoje aš nematau nieko neleistino. (...) Aš tiesiog mažinausi įmonės skolą sau“, – pažymėjo jis.
Š. Čėsnos gynėjas savo baigiamojoje kalboje merą prašė išteisinti dėl visų jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų, nes, gynybos požiūriu, nė vienas iš kaltinamajame akte aptartų epizodų nėra įrodytas.
Išklausęs baigiamųjų kalbų, teismas pirmadienį išėjo rašyti nuosprendžio, kurį skelbti planuoja gruodžio antroje pusėje.
Specialiųjų tyrimų tarnybai vasarį pranešus apie politikui pateiktus įtarimus, jis sustabdė narystę Liberalų sąjūdyje. Š. Čėsna anksčiau tvirtino norintis dirbti Kaišiadorims ir, nepaisant teismo proceso, sieksiantis antros kadencijos mero poste.
