Kalėjimų teritorijose – draudžiamų daiktų gausa: paketuose – mobilieji telefonai, švirkštai

Kaip skelbė LKT, Alytaus kalėjime apie 17.40 val. Skaitmeninio monitoringo skyriaus specialistas pastebėjo draudžiamų daiktų permetimą į kalėjimo teritoriją. Netrukus buvo rasti visi keturi permetimo paketai. Juos išardžius, viduje aptikta dvylika mobiliojo ryšio telefonų ir šeši medicininiai švirkštai.
Tuo tarpu Šiaulių kalėjime apie 14.45 val. ties kalėjimo perimetro tvora buvo rastas paketas, kuriame buvo penki mobiliojo ryšio telefonai.
Draudžiamų daiktų permetimas pastebėtas ir Pravieniškių 2-ajame kalėjime apie 17.20 val. Surasti abu permetimo paketai. Juos išardžius, viduje aptikti devyni mobiliojo ryšio telefonai ir keturi USB laidai.
LKT priminė, kad draudžiamų daiktų patekimas į įkalinimo įstaigas kelia grėsmę saugumui ir tvarkai. Tokiems bandymams kelias užkertamas pasitelkiant technines stebėjimo priemones ir pareigūnų veiksmus.
