Konfliktas baigėsi aršiai: keleivis iš automobilio išstūmė vairuotoją ir nuvažiavo

2003 metais gimusį vairuotoją sumušęs ir išstūmęs tokio paties amžiaus keleivis nuvažiavo pagrobtu automobiliu.
Nukentėjęs jaunuolis dėl sukelto fizinio skausmo į medikus nesikreipė. Materialinis nuostolis nustatinėjamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo. Tas, kas apiplėšė įsibrovęs į patalpą arba panaudojęs nešaunamąjį ginklą ar kitą daiktą, kuriuo galima žmogų žaloti, arba apiplėšė pagrobdamas didelės vertės svetimą turtą, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
