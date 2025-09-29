Kontrabandininko planas žlugo: iš motinos konfiskuoti daugiau nei 181 tūkst. eurų

Teismo manymu, siekiant nuslėpti neteisėtu būdu gautas pajamas, namo nuosavybės teisė buvo perduota motinai.
Tyrimo duomenimis, anksčiau už kontrabandą teistas asmuo, kuris buvo pripažintas kaltu dėl daugiau nei 416 tūkst. eurų vertės cigarečių kontrabandos iš Baltarusijos traukinio vagonu, organizavo šių prekių realizavimą ir už gautas neteisėtas pajamas įsigijo žemės sklypą bei pradėjo namo statybas, pranešė Generalinė prokuratūra.
Nustatyta, jog asmens turtas, viršijantis teisėtas pajamas, yra neteisėtos kilmės, susijęs su nevienkartiniais gerai organizuotais sunkiais nusikaltimais, generuojančiais pelną.
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnams pradėjus aiškintis lėšų kilmę buvo nustatyta, kad asmuo neteisėtai gautomis lėšomis finansavo namo statybas, tačiau pastatą nuosavybės teise registravo artimo giminaičio vardu.
Byloje pateiktų duomenų pagrindu teismas nusprendė taikyti civilinio turto konfiskavimą daugiau nei 181 tūkst. eurų, šias lėšas perduodant valstybės naudai.
Civilinio turto konfiskavimo įstatyme įtvirtinta, jog sprendimą pradėti turto tyrimą priima prokuroras, nustatęs, kad yra pagrindas įtarti, jog asmenys turi neteisėtu būdu gauto, jiems nuosavybes teise priklausančio, turto.
Konfiskuoti turtą leidžiama tik tuomet, jeigu jo vertė neatitinka asmens teisėtų pajamų ir šis skirtumas viršija 100 tūkst. eurų, o asmuo negali pagrįsti turimo turto teisėtumo.
