Kreditiniu sukčiavimu kaltinamas Benediktas Vanagas teismo prašo panaikinti kardomąją priemonę

Kaip BNS nurodė teismo atstovas Giedrius Janonis, toks prašymas pateiktas, nes B. Vanagas dažnai vyksta į varžybas užsienyje ir nė karto nepažeidė leidimo išvykti sąlygų. Teisėja Dalia Ulianskaitė-Zabulionienė sprendimą dėl kardomosios priemonės paskelbs kitame posėdyje, jis įvyks sausio pabaigoje.
Baudžiamojoje byloje taip pat kaltinama B. Vanago vadovaujama viešoji įstaiga „Nacionalinis automobilių klubas“ bei bendrovės „Gerdista“ direktorė Goda Mankutė. Kaltinime teigiama, kad B. Vanagas ir G. Mankutė apgaule įgijo 154 tūkst. eurų Europos Sąjungos paramos.
G. Mankutė ketvirtadienį teisme davė parodymus. Ji neigė kaltę ir sakė nieko blogo nepadariusi. Po jos kalbėjo B. Vanagas, jis taip pat nepripažino kaltės. Jo manymu, tai – administracinis ginčas.
Europos prokuratūros teigimu, 154 tūkst. eurų vertės ES finansuotu projektu turėjo būti teikiamos mobilios automobilių remonto ir priežiūros paslaugos kaimo vietovėse, tačiau faktiškai lėšos buvo panaudotos privatiems tikslams, tarp jų – dalyvavimui Dakaro ralyje.
Minėta suma iš ES fondo buvo suteikta pagal 2014–2020 metų Lietuvos kaimo plėtros programą. B. Vanago viešoji įstaiga europinę paramą galimai įgijo tarpininkaujant Vilniaus rajone prieš dešimtmetį registruotai bendrovei „Gerdista“.
Europos prokuratūrai kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliekant ikiteisminį tyrimą, ES lėšos buvo sugrąžintos.
