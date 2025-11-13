LAT buvusį advokatą Mikliušą galutinai nuteisė dėl prekybos poveikiu

Šių metų sausį Apeliacinis teismas R. Mikliušą pripažino kaltu dėl prekybos poveikiu ir skyrė jam 15,5 tūkst. eurų baudą.
Šį sprendimą buvęs advokatas kasacine tvarka apskundė LAT. Skundu R. Mikliušas siekė, kad būtų panaikintas apkaltinamasis teismo nuosprendis ir paliktas galioti pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo jis buvo išteisintas.
LAT ketvirtadienį paskelbė, kad šį nuteistojo skundą atmetė.
Tiesa, kasacinis teismas, įvertinęs žemesnės instancijos teismo sprendimą, pakoregavo R. Mikliušui skirtą piniginę baudą, kurią sumažino iki 14,9 tūkst. eurų. Šis sprendimas priimtas, atsižvelgiant į įstatymo, kuriuo skaičiuojamos piniginės baudos, pasikeitimus.
LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
2024 m. balandį Panevėžio apygardos teismas R. Mikliušą ir kartu su juo tuo metu teisiamą buvusį teisėją Stasį Lemežį išteisino korupcijos byloje.
Prokuratūrai apskundus šį sprendimą, Apeliacinis teismas šių metų sausį pakeitė pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir nutarė R. Mikliušą pripažinti kaltu dėl prekybos poveikiu. S. Lemežis liko išteisintu.
Kaip skelbta anksčiau, baudžiamosios bylos duomenimis, R. Mikliušas 2018–2019 m. Vilniuje per susitikimus ir telefonu prašė tuometinio kolegos advokato Drąsučio Zagrecko už neteisėtą piniginį atlygį, pasinaudojant savo pažintimi ar kita tikėtina įtaka, padaryt įtaką tuometiniam teisėjui S. Lemežiui.
Skelbta, kad R. Mikliušas prašė D. Zagrecko pasikalbėti su S. Lemežiu, kad šis priimtų R. Mikliušo klientams palankius sprendimus.
Teisėsauga fiksavo, kad D. Zagreckas su S. Lemežiu aptarinėjo pastarojo žinioje buvusius apeliacinius skundus. Panevėžio apygardos teismas, anksčiau išteisinęs S. Lemežį, nutarė, kad tai galima vertinti kaip teisėjo etikos pažeidimą, bet ne kaip nusikaltimą.
Bylos duomenimis, R. Mikliušas pasiūlė D. Zagreckui ir darbo vietoje jam perdavė 5 tūkst. eurų, skirtus atlygiui už D. Zagrecko neteisėtą veikimą bei kyšiui teisėjui S. Lemežiui, kad šis R. Mikliušo klientui suėmimą pakeistų į švelnesnę kardomąją priemonę.
Kaltinimai prekyba poveikiu R. Mikliušui pateikti ir dėl dar vienos situacijos. Anot teisėsaugos, įtarta, kad tuometis advokatas siekė, jog D. Zagreckas už 4 tūkst. eurų paveiktų teisėją S. Lemežį taip, kad šis patenkintų R. Mikliušo kliento skundą administracinėje byloje ir panaikintų žemesnės instancijos sprendimą atimti iš to asmens teisę vairuoti.
Ši baudžiamoji byla buvo atskirta iš didelės apimties bylos dėl galimos korupcijos teisinėje sistemoje.
