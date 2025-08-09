Lazdijų merė „čekiukų“ byloje apskundė nurodymą savivaldybei sumokėti per 4 tūkst.

„Taip, yra pateiktas skundas“, – šeštadienį nurodė merei procese atstovaujanti Eleonora Maciejevska.
Pasak jos, apeliaciniu skundu prašoma, kad prokuratūros pateiktas ieškinys būtų atmestas visas.
Kaip rašė BNS, Alytaus apylinkės teismas liepos pradžioje konstatavo, kad A. Miškinienė naudodama tarybos nario veiklai skirtas lėšas nepagrįstai praturtėjo, todėl savivaldybės administracijai turi grąžinti apie 4,3 tūkst. eurų.
Lazdijų merė taip pat įpareigota padengti apie 160 eurų siekiančias sprendimo vykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.
Šioje byloje viešąjį interesą ginanti Kauno apygardos prokuratūra iš politikės savivaldybės naudai siekė priteisti 4 tūkst. 396 eurus, teisėsaugos vertinimu, nepagrįstai išleistus degalams.
Teismas konstatavo, kad tenkintinas reikalavimas dėl 4 tūkst. 288 eurų priteisimo. Nedidelę dalį A. Miškinienės išlaidų degalams teismas pripažino pagrįstai kompensuotomis.
Prokuratūros duomenimis, A. Miškinienė praėjusią kadenciją pylėsi degalų 253 kartus ir 87 kartus atsiskaitė 49 mokėjimo kortelėmis, degalus politikė įsigijo ne tik Lazdijų rajone.
A. Miškinienė pateikė dokumentus kompensuoti degalų išlaidas iš viso už 12,2 tūkst. eurų. 4,2 tūkst. eurų šios sumos ji anksčiau jau grąžino į savivaldybės biudžetą.
BNS skelbė, kad A. Miškinienės „čekiukų“ civilinės bylos Alytaus apylinkės teismas ėmėsi pernai lapkritį. Paaiškėjus aplinkybėms dėl tarybos nario išmokų naudojimo, politikė praėjusių metų birželį sustabdė narystę Demokratų sąjungoje „Vardan Lietuvos“.
Šios partijos lyderis Saulius Skvernelis liepą sakė, kad net ir aukščiausios instancijos teismui A. Miškinienę įpareigojus grąžinti lėšas bei politikei tai padarius, ji galėtų grįžti į partiją.
