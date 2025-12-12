Gapšiui vėl nepavyko išeiti į laisvę anksčiau laiko: teismas jo skundą atmetė

Tai Eltai patvirtino teismo atstovė Inga Ramanauskaitė.
„Nuteistojo elgesys nėra išskirtinis sprendžiant lygtinio paleidimo klausimą, kadangi nuteistasis šiuo metu elgiasi taip, kaip privalo elgtis kiekvienas laisvės atėmimo bausmę atliekantis asmuo. Vertindamas galimybę lygtinai paleisti nuteistąjį, teismas privalo vertinti ne tik teigiamai jį charakterizuojančias aplinkybes. Socialinio tyrimo išvadoje nustatyta, kad nuteistojo elgesyje nustatytas statinis kriminogeninis veiksnys, kurio korekcija nėra galima“, – paskelbė teisėjas Ričardas Juodis.
Jis mano, kad V. Gapšio elgesys nėra taip pakitęs, kad jau galima būtų jį paleisti į laisvę.
Teisėjas taip pat atkreipė dėmesį, kad V. Gapšys iki šiol neigia savo kaltę.
Teismo nutartis dar gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui.
Lygtinio paleidimo komisija lapkritį priėmė nutarimą netaikyti buvusiam politikui lygtinio paleidimo iš Kauno kalėjimo.
Jau daugiau nei dvejus metus kalintis V. Gapšys su tuo nesutiko ir su skundu kreipėsi į Kauno apylinkės teismą. Nuteistasis teigė, kad jam nustatyta žema pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika. Taip pat pažymėta, kad ekspolitikas mokosi pagal neformaliąją suaugusių švietimo programą, dalyvauja elgesio, mąstymo korekcinėse priemonėse, aktyviai dalyvauja pozityviam užimtume, yra skatintas.
Tuo metu Lygtinio paleidimo komisija sako, kad nors nuteistasis aktyviai dalyvauja resocializcijos procese, jo charakteristikos teigiamos, tačiau teigiamas elgesys nesutrukdė nusikalstamam elgesiui.
ELTA primena, kad Kauno apylinkės teismas birželį atmetė V. Gapšio skundą, kuriuo jis prašė panaikinti gegužės 13 dieną Lygtinio paleidimo komisijos priimtą nutarimą netaikyti jam lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo įstaigos su intensyvia priežiūra, tai yra su apykoje.
Vėliau Kauno apygardos teismas konstatavo, kad apylinkės teismas ir komisija tinkamai įvertino reikšmingas aplinkybes ir nepažeidė teisės normų. Jis paskelbė, kad asmeniniai nuteisto asmens poreikiai negali būti iškeliami aukščiau visuomenės intereso, bausmės paskirties.
V. Gapšiui skirtos laisvės atėmimo bausmės pabaiga yra 2028 m. vasario 24 d.
Suteikta galimybė savaitgaliais išvykti į namus
Pernai lapkritį Aukščiausiasis Teismas sutrumpino buvusiam „darbiečiui“, Seimo nariui V. Gapšiui skirtą laisvės atėmimo bausmę – vietoje 4 su puse metų paskyrė 4 metus ir 3 mėnesius. Jis turėtų kalėti iki 2028 metų.
V. Gapšys įkalinimo įstaigoje laikomas jau daugiau nei dvejus metus – nuo 2023 m. lapkričio pabaigos.
Pernai gruodį paaiškėjo, kad „MG Baltic“ politinės korupcijos byloje nuteisti buvęs Seimo nariai V. Gapšys ir Eligijus Masiulis jau gali trumpam savaitgalį išeiti į laisvę. V. Gapšys tada savaitgalį buvo išleistas į namus.
2023 m. Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad buvęs koncerno „MG Baltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis prašė V. Gapšio, pasinaudojant Seimo nario padėtimi ir įtaka bendrapartiečiams, paveikti kitus valstybės tarnautojus – tuometinę Seimo pirmininkę, Darbo partijos frakcijos Seime narius, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto vadovybę ir narius bei žemės ūkio ministrę, kad šie vykdydami įgaliojimus teisėtai ir neteisėtai veiktų taip, kaip prašė R. Kurlianskis.
Už tai buvo susitarta dėl neteisėto atlygio – užmaskuotų kyšių, kurie, V. Gapšiui pažadėjus paveikti prašomus asmenis ir pačiam atlikus R. Kurlianskio pageidaujamus veiksmus, gauti kaip papildoma 12,1 tūkst. eurų nuolaida Darbo partijos politinei reklamai bei 15 tūkst. eurų parama viešajai įstaigai „Meno ir sporto projektai“.
Šioje politinės korupcijos byloje kaltais pripažinta ir Darbo partija, Liberalų sąjūdis, koncernas „MG grupė“, R. Kurlianskis, buvę Seimo nariai E. Masiulis, Gintaras Steponavičius, Šarūnas Gustainis.
