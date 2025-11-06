Javtokas eina į teismą

R. Javtokas pradeda kovą su asociacija „Lietuvos krepšinis“. Kauno apylinkės teismą oficialiai pasiekė buvusio krepšininko ieškinys, kuriuo jis nesutinka su asociacijai priklausančios Etikos, drausmės ir apeliacinės komisijos spalio 15 dieną priimtu sprendimu skirti jam 858 eurų baudą. Teismas buvusio krepšininko skundą gavo prieš porą dienų.
„Šiuo ieškiniu ieškovas R. Javtokas prašo teismo panaikinti atsakovo – asociacijos „Lietuvos krepšinis“ Etikos, drausmės ir apeliacinės komisijos 2025 metų spalio 15 dienos sprendimą ir pripažinti jį negaliojančiu“, – rašoma teismo pranešime.
Asociacija buvusiam krepšininkui beveik 900 eurų baudą paskyrė po to, kai R. Javtokas šį rugsėjį laidoje „Nepatogūs klausimai“ prabilo apie asmeninį krepšininkės Kamilės Nacickaitės-Van Der Horst gyvenimą.
„Buvus ji kaip ir su moterimi, dabar bičas yra juodas. Ji su juo apsiženyjo. Ji irgi šiaulietė. Dabar ji viena – Lietuvos „Trys prieš tris“ čempionė“, – kalbėjo buvęs krepšininkas R. Javtokas.
Po asociacijos sprendimo spalio viduryje gavus baudą, R. Javtokas ją turėjo sumokėti per savaitę. Tačiau LNK.LT buvęs Lietuvos rinktinės žaidėjas kiek anksčiau patvirtino, kad tos baudos taip ir nesumokėjo.
„Kaip ir minėjau prieš tai – nusprendęs esu kreiptis į teismą, tai taip ir darysiu. Baudos nemokėjau“, – teigė R. Javtokas.
Anot asociacijos „Lietuvos krepšinis“ atstovų, R. Javtokui atsisakius sumokėti 858 eurų baudą, ji gali būti išieškota iš moterų krepšinio komandos Vilniaus „Kibirkštis“, kurios akcininku buvęs Lietuvos rinktinės žaidėjas šiuo metu yra.
„Jeigu nesumoka pats oficialus asmuo, tokia atsakomybė yra subsidiari. Tokiu atveju, krepšininkui nesumokėjus, greičiausiai bus nukreiptas tas procesas į klubą“, – aiškino asociacijos „Lietuvos krepšinis“ Drausmės, etikos ir apeliacinės komisijos narys Andrius Būdvytis.
Dėl to, kad per nustatytą terminą R. Javtokas nesumokėjo piniginės nuobaudos, pasak asociacijos atstovų, jam gali grėsti dar didesnės piniginės nuobaudos. Be to, jo gali laukti ir papildomos sankcijos iš Tarptautinės FIBA organizacijos.
„Už oficialių sprendimų nevykdymą – pačios asociacijos, FIBOS ir oficialių lygų sprendimų nevykdymą – toks neveikimas irgi yra baudžiamas. Ir užtraukia baudą pagal Etikos kodeksą – nuo 286 iki 2057 eurų“, – teigė A. Būdvytis.
Kauno apylinkės teismas R. Javtoko skundą prieš asociaciją „Lietuvos krepšinis“ turėtų nagrinėti rašytinio proceso tvarka.
