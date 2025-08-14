Lietuvių gaujos darbeliai Anglijoje: pavogė 22 prabangius automobilius

28-erių Osvaldas Milius, 34-erių Mindaugas Savickas ir 26-erių Kornelijus Girdeika kaltinami 22 automobilių vagyste. Nusikaltimai vykdyti Kembridžšyre ir Linkolnšyre praėjusių metų balandžio–rugsėjo mėnesiais, pranešė Kembridžšyro policija.
Tarp pavogtų transporto priemonių – šešiolika „Range Rover“, du „Land Rover Discovery“, „Jaguar F-Pace“, „BMW 118“ ir „Jaguar XF“ automobiliai. Jie taip pat bandė pavogti „Mercedes E“ klasės automobilį.
Gauja automobilius vogė iš privačių namų kiemų anksti ryte. Jie naudojo pažangią įrangą, kad patektų į transporto priemones.
Kai policija Piterbore ir Linkolnšyre rado penkiolika pavogtų automobilių, jiems buvo uždėti klonuoti numerio ženklai.
Trijulė teismo medicinos ekspertizėje buvo susieta su automobiliais, įskaitant O. Miliaus pirštų atspaudus ir DNR, rastus ant vandens butelio „Range Rover“ automobilyje. K. Girdeikos piršto atspaudas buvo rastas ant klonuoto numerio ženklo, pritvirtinto prie pavogto kito „Range Rover“ automobilio. Ant dar vieno vogto „Range Rover“ automobilio durelių buvo rasti M. Savicko pirštų atspaudai.
Be to, O. Milių ir M. Savicką užfiksavo degalinės vaizdo stebėjimo kameros, medžiagoje matyti ir vogtas „BMW 118“.
Sulaikymo metu buvo konfiskuoti vyrams priklausę mobilieji telefonai. Anot policijos, mobilieji buvo susieti su transporto priemonių judėjimu.
Visi trys vyrai prisipažino susimokę pavogti motorines transporto priemones.
O. Milius taip pat prisipažino sąmoningai atvykęs į Jungtinę Karalystę pažeisdamas deportacijos orderį. Jam buvo skirta 4 metų ir 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
M. Savickas įkalintas 2 metams ir 7 mėnesiams, K. Girdeika – 2 metams ir 6 mėnesiams.
