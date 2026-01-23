Lietuvos kaime – šiurpą kelianti vienuolikmetės drama: viskas vyko suaugusiųjų panosėje

Baudžiamosios atsakomybės dėl lytinių santykių su mažamete sulaukė du jauni vaikinai, nusikaltimus padarę dar būdami nepilnamečiai.
Prieš trejus metus prasidėjusios rezonansinės vienuolikmetės nėštumo istorijos atomazga įvyko tik 2025 m. rudenį. Jaunuoliai, nors savo veiksmus ir bandė teisinti, sakydami, kad mergaitė esą sutiko santykiauti, tačiau turėjo pripažinti, kad tuo metu ji buvo per maža suprasti, kas su ja daroma.
Kad vyko štai tokie dalykai, paaiškėjo, kai mergaitė, kuriai tuo metu buvo vienuolika, pastojo. Ji netgi nežinojo, kuris iš paauglių buvo tikrasis vaiko tėvas: galvojo, kad vienas, bet po DNR tyrimo tapo aišku, kad pastojo nuo kito.
Duoti parodymai leido susidaryti ir platesnį vaizdą: tiek mergaitės, tiek abiejų vaikinų tėvai žinojo apie vaikų „draugystę“.
Ketvirtokę užkalbino devintokas
Viskas prasidėjo nuo to, kad mažametę užkalbino toje pačioje mokykloje mokęsis keturiolikmetis. Anot vaikino, tada jis buvo devintokas, o mergaitė – ketvirtokė. Jaunuolis tvirtino, kad buvo įsimylėjęs, todėl ir ryžosi parašyti. Po kelių dienų jie esą pradėjo draugauti ir tapo pora.
Remiantis vaikino duotais parodymais, pirmieji judviejų lytiniai santykiai įvyko pavasarį, atokioje vietoje. Jis teigė, kad lytiškai suartėti su mažamete mėgino ir anksčiau ir darė tai jos namuose, kai kitame kambaryje buvo mergaitės motina su broliu, tačiau tą kartą esą nieko neišėjo.
Suartėjimo atokioje vietoje faktą patvirtino ir mažametė. Ji taip pat paminėjo, kad darė tai dėl didelio vaikino spaudimo: jai buvo sakoma, kad visos poros anksčiau ar vėliau turi tuo užsiimti ir kad jei nesutiks, bus palikta.
„Kai buvo pirmas kartas, jis grasino, kad paliks mane, kad išsiskirs, nes nesutikau daryti lytinių santykių“, – liudijo mergaitė.
Mergaitė pripažino, kad iki pirmųjų lytinių santykių nelabai įsivaizdavo, kas tai yra, ir apskritai tuo beveik nesidomėjo, nors apie apsisaugojimo priemones buvo girdėjusi. Vis dėlto ji buvo įtikinta, kad viską darant atsargiai nėštumo esą galima išvengti ir nieko papildomai nesiimant.
Šio vaikino ir mažametės draugystė tęsėsi kelis mėnesius, per kuriuos jie apie penkis kartus lytiškai santykiavo. Vasarą santykiai nutrūko.
Pastojo nuo antrojo jaunuolio
Po to mergaitės gyvenime atsirado kitas keturiolikos metų jaunuolis. Jis irgi mokėsi toje pačioje mokykloje. Taigi, jie pradėjo susitikinėti. Mažametę ir jaunuolį sieja bendri giminės, tačiau jie patys nėra susiję giminystės ryšiais.
Duodamas parodymus vaikinas teigė, kad mergaitė atvažiuodavo pas jį į namus, o vieną kartą, bežiūrėdami filmą, jiedu pradėjo bučiuotis ir viskas baigėsi lytiniais santykiais. Jaunuolis pripažino, kad tai įvyko jo iniciatyva, kad mergaitė sakė nelabai to norinti.
„Elgiausi neapgalvotai, nesuvokiau, kad lytiniai santykiai gali taip baigtis. Savo elgesį vertinu blogai“, – teigė vaikinas duodamas parodymus teisėsaugai.
Po atliktų DNR tyrimų paaiškėjo, kad būtent šis jaunuolis yra mažametės kūdikio tėvas. Nors vaikelio drauge neaugina, prie jo išlaikymo prisideda – 30 eurų per mėnesį perveda.
Parodymus davusi mergaitės motina teigė, kad apie pirmąją dukters draugystę žinojo. Vis dėlto ji nesidomėjo, kelintoje klasėje mokėsi dėmesį atžalai rodęs jaunuolis. Ne paslaptis jai buvo ir antroji dukters draugystė: žinojo, kad su vaikinu duktė susitinka ne tik mokykloje, kad kartu leidžia laiką pas bendrą giminaitį. Tiesa, motina negalėjo pasakyti, kiek laiko truko santykiai.
Apie dukters nėštumą motina sužinojo tada, kai nuvedė ją pas ginekologą dėl, kaip tada manė, net kelis mėnesius vėluojančių menstruacijų. Maždaug tuo metu pastojo ir pati motina, todėl dabar augina ne tiktai savo, bet ir dukters vaiką. Pasak moters, kai reikia, dukra skiria dėmesio savo vaikui: su juo pabūna, išveda į lauką, paduoda valgyti.
Tačiau ji dar nėra užaugusi iki to, kad galėtų pilniau pasirūpinti vaiku.
„Tačiau ji dar nėra užaugusi iki to, kad galėtų pilniau pasirūpinti vaiku“, – pripažino motina ir tarsi primindama pridūrė, kad mergaitė, šiaip ar taip, tebėra moksleivė.
Vaikinų motinos taip pat nedaug galėjo pasakyti apie sūnų santykius su mažamete, o mokyklos, kurioje mokėsi mergaitė ir abudu jaunuoliai, socialinė darbuotoja nurodė, kad klasių auklėtojos buvo išsakiusios įtarimų dėl mažametei rodomo nederamo dėmesio mokyklos koridoriuose. Nors klasėse ir buvo inicijuoti prevenciniai pokalbiai (taip pat individualūs), apsaugoti mažametės, kaip paaiškėjo, nepavyko.
Teismas pasigailėjo
Jaunuoliai buvo teisiami pagal baudžiamojo kodekso 149 straipsnio 4 dalį, numatančią, kad „tas, kas išžagino mažametį asmenį, baudžiamas laisvės atėmimu nuo penkerių iki penkiolikos metų.“ Vis dėlto teismas atsižvelgė į tai, kad abu vaikinai nusikaltimo padarymo metu buvo nepilnamečiai, nuoširdžiai gailėjosi, todėl skyrė švelnesnę nei laisvės atėmimas bausmę.
Teismo verdiktas jiems – laisvės apribojimas, o vietoje intensyvios priežiūros – įpareigojimai: per vienerius metus neatlygintinai išdirbti 100 valandų sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi senyvo amžiaus žmonėmis, asmenimis su negalia ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.
Vienas iš jaunuolių buvo įpareigotas dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, o kitas – mokytis.
Taip pat abu turėjo pagal įstatymą atlyginti nematerialią žalą mergaitės atstovams. Tiesa, šis sprendimas dar gali būti skundžiamas Apeliaciniam teismui.
Stulbina suaugusiųjų abejingumas
Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu (KOPŽI) centro vadovė Kristina Mišinienė komentavo, kad labiausiai išgirdus šią istoriją ją šokiravo mergaitės amžius.
„Mane, kaip tikriausiai ir visus žinančius apie šį atvejį, sukrėtė jaunosios mamos amžius. Vienuolikmetės niekaip neturėtų įrodinėti meilės lytiniais santykiais. Tai yra vaiko prievartavimas, o pastojimas – to prievartavimo pasekmė.
Taip pat stulbina suaugusiųjų abejingumas, tai, kad vaikai tiesiog „suguldomi“ ir kambario durys uždaromos. Akivaizdus ir lytinio švietimo trūkumas tiek šeimoje, tiek mokymo įstaigoje“, – pastebėjo ji.
Tai yra vaiko prievartavimas, o pastojimas – to prievartavimo pasekmė.
Anot K. Mišinienės, tikėtina, kad ne visiems tėvams pavyksta ar būna lengva kalbėtis su vaikais tokiomis temomis, bet šįkart ir švietimo įstaigos indėlis buvo per mažas.
„Galvoju, kad ne visose šeimose suaugusieji sugeba kalbėtis su vaikais apie intymumą, ribas, santykius tarp lyčių, bet čia, kaip suprantu, ir mokykla tvarkėsi ne ką geriau – nesuteikė moksleiviams elementariausių žinių apie galimas ankstyvų lytinių santykių pasekmes, apie apsaugą. Žiūrėkime realiai – juk dalis vaikų į suaugusiųjų pasaulį įžengia daug anksčiau, negu mes norėtume, būdami tam visai nepasiruošę, ir ta pradžia neretai balansuoja ant pavojingos prievartos, manipuliacijų ribos.
Į ką gali atsiremti vaikas, kas gali jį apsaugoti? Šalia jo – tik šeima ir mokykla. Šiems tylint, paslaugiai prabyla lengvai prieinamos pornografijos svetainės, tablečių pardavėjai, „labai patyrę“ draugai, kita negeranoriška publika. Todėl turime kalbėti apie suaugusiųjų atsakomybę, akivaizdžiai užmirštą šioje konkrečioje situacijoje“, – apibendrino ji.
Naujausi komentarai