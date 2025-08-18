Naktį vyras įsilaužė į parduotuvę ir ėmė ten girtauti

Nusikaltimas įvykdytas sekmadienio naktį, apie 0.30 valandą. Atvykę pareigūnai girtą įsilaužėlį rado parduotuvėje. Jam nustatytas 3,13 promilės girtumas.
1992 metais gimęs įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Vyras Šiauliuose, Vilniaus gatvėje, naktį išdaužęs durų stiklą ir įsibrovęs į maisto prekių parduotuvę, pagrobė ir vietoje suvartojo du butelius alkoholinių gėrimų.
