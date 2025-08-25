Iš naktinio klubo – tiesiai į ligoninę

Anot policijos, paryčiais, apie 4.40 val., prie naktinio klubo Šiaulių Vilniaus gatvėje nenustatytas vyriškis sumušė 1998 metais gimusį vyrą, kuris pristatytas į gydymo įstaigą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Prie naktinio klubo Šiauliuose sekmadienį sumuštas vyras, pranešė Policijos departamentas.
Anot policijos, paryčiais, apie 4.40 val., prie naktinio klubo Šiaulių Vilniaus gatvėje nenustatytas vyriškis sumušė 1998 metais gimusį vyrą, kuris pristatytas į gydymo įstaigą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Naujausi komentarai