2025-10-22 16:47
BNS inf.

Kelmės rajone, Pašilėnų kaime, gyvenamajame name, antradienio vakarą rastas negyvas vyras, sulaikytas įtariamasis, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.

Name rastas vyro lavonas: girtas įtariamasis žmogžudyste – sulaikytas / Asociatyvi V. Balkūno/BNS nuotr.

1964 metais gimusio vyro kūnas rastas apie 19 val. 1996 metais gimusiam įtariamajam nustatytas 1,34 promilės girtumas.

Įtariamasis uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.

