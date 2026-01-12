Buvusią žmoną sistemingai bauginusiam vyrui – Temidės kirtis

Teismas nustatė, kad kaltinamasis, 2021–2023 metais naudodamas psichinę prievartą, sistemingai baugino savo tuometinę sutuoktinę. Šeimos konfliktas pasiekė teisėsaugą, kai dėl sutuoktinio nepagarbaus elgesio, žeminimo žmona jautėsi nebesaugi. Net ir pradėjus ikiteisminį tyrimą, kaltinamasis nesikeitė ir toliau baugino bei persekiojo nukentėjusiąją, kitus artimuosius.
Bylos duomenimis, dėl nuolatinių bauginimų, keliamų konfliktų, persekiojimų, nukentėjusiajai teko su vaikas išvykti iš namų pas artimus giminaičius paslapčia nuo kaltinamojo.
Kaltinamasis nukentėjusiąją baugino, naudodamas psichinę prievartą, įtraukdamas didelį ratą nukentėjusiosios artimų giminaičių, draugų, grasindamas jiems neigiamomis pasekmėmis. Vyras taip pat nukentėjusiąją baugino, įtraukdamas į tikrinimo procesus pastarosios darbovietės administraciją, kitas valstybines institucijas: policiją, Švietimo skyrių, Vaiko teisių apsaugos skyrių, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybą, vaikų mokymo įstaigas. Tokiu būdu sukėlė nukentėjusiajai didelę gėdą, baimę, beviltiškumo jausmą. Moteriai dėl nuolatinės baimės pašlijo sveikata, jai teko kreiptis į psichologus.
Be šių nusikaltimų Kelmės rajono gyventojas nuo 2018 iki 2020 metų gavo daugiau nei 4 tūkst. eurų neoficialaus darbo užmokesčio. Tuo metu būdamas daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininku darbo užmokesčio išmokėjimo operacijų neįformino buhalteriniais apskaitos dokumentais ir neįrašė į buhalterinę apskaitą.
47 metų vyrui teismas skyrė vienerių metų laisvės apribojimą. Jis taip pat įpareigotas atlyginti nukentėjusiajai padarytą neturtinę 7 tūkst. eurų žalą bei toliau dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje. Nuteistajam skirta baudžiamojo poveikio priemonė – dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose.
