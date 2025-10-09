Nemokami vyro pasivaikščiojimai po parduotuves baigėsi teisiamųjų suole

Prokurorė kreipėsi į teismą dėl baudžiamosios bylos nagrinėjimo pagreitinto proceso tvarka.
K. L. Mažeikiuose vogdavo nedideliais kiekiais, mažos vertės prekes, taip siekdamas išvengti baudžiamosios atsakomybės.
Baudžiamosios bylos duomenimis, šių metų rugsėjo 5 dieną 45-erių kaltinamasis iš vienos Mažeikių parduotuvės pavogė alkoholinių gėrimų. Grįžęs į tą pačią parduotuvę po valandos, iš lentynų pasiėmė dar gėrimų, maisto prekių ir praėjo pro kasą nesusimokėjęs. Po paros vėl apsilankė šioje parduotuvėje, įtariama, pavogdamas dar daugiau maisto ir gėrimų. Tą pačią dieną, nepraėjus nė valandai, į parduotuvę grįžo vogti dar maisto prekių.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad K. L. po kelių dienų apsilankė kitoje Mažeikiuose esančioje ne maisto prekių parduotuvėje. Per tris dienas vyras, manoma, iš jos pavogė parfumuoto ir tualetinio vandens už daugiau nei 500 eurų.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamasis vogė tęsdamas savo nusikalstamą veiką ir veikdamas vieninga tyčia, todėl jam pritaikyta baudžiamoji, o ne administracinė atsakomybė.
Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais, bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Byla perduota nagrinėti Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmams.
