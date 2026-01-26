Paaiškėjus, kad Adomavičiui rašė visai ne Olekas, prokuratūra ėmėsi veiksmų

Apie patikslinimo rezultatus ir susijusius sprendimus visuomenė bus informuota, pirmadienį pranešė Generalinė prokuratūra.
Praėjusią savaitę K. Žukauskas paskelbė, kad pernai spalį apsimetęs J. Oleku ir susirašinėdamas su tuometiniu kultūros ministru I. Adomavičiumi, Seimo pirmininko vardu siūlė jam trauktis iš pareigų. Komunikacijos specialistas ministrui rašė neva iš J. Oleko asmeninio pašto.
Išvakarėse tuometinis „Nemuno aušros“ kultūros ministras buvo sukėlęs pasipiktinimo bangą, kai interviu neatsakė į klausimą, kieno yra Krymas.
Tą pačią dieną, kai neva iš Seimo pirmininko laišką, I. Adomavičius pranešė apie savo atsistatydinimą iš pareigų.
Kaip rašė BNS, K. Žukauskas prieš tai apgavo ir „Nemuno aušros“ lyderį Remigijų Žemaitaitį. Jis pernai kovą prisipažino buvęs apgautas, kai po susirašinėjimo su JAV Vyriausybės efektyvumo departamento (DOGE) darbuotoju prisistačiusiu asmeniu nuvyko į oro uostą skristi į Vašingtoną, bet negalėjo to padaryti, nes bilietai buvo netikri.
Tuomet paaiškėjo, kad politikas už Atlanto DOGE sąskaita norėjo vykti su žmona, apsistoti penkių žvaigždučių viešbutyje ir nueiti į Brodvėjaus miuziklą „Didysis Getsbis“. Gruodį K. Žukauskas prisipažino, kad jis apgavo politiką. Dėl šios situacijos buvo pradėti, o vėliau ir nutraukti du ikiteisminiai tyrimai – tiek R. Žemaitaičio, tiek K. Žukausko atžvilgiu.
