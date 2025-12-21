Pasieniečiai ir policija perėmė tris balionus su kontrabandinėmis cigaretėmis

„Du oro balionus Vilniaus rajone aptiko pasieniečiai, trečiąjį aptiko policija Trakų rajone. Beveik visi kroviniai standartiniai, tik viename buvo 1360 pakelių cigarečių, kituose buvo po 1,5 tūkst., iš viso – 4 tūkstančiai 360 pakelių. Taip pat rastos balionų liekanos ir GPS įrenginiai“, – Eltai sekmadienį sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis.
„Tai pirma para šią savaitę, kai aptikti balionai su kontrabanda. Prieš tai, kitomis dienomis, balionų su cigaretėmis rasta nebuvo“, – dėstė jis.
Aptikti balionai su kontrabanda.
Gruodį buvo aptikti 36 balionai su rūkalų kroviniais.
Iš viso šiemet pasieniečiai perėmė 635 balionus, 59 dronus, iš viso oro keliu perimta 1,4 mln. pakelių cigarečių.
VSAT pareigūnai šiemet sulaikė 122 įtariamuosius, siejamus su oro keliais gabenama kontrabanda iš Baltarusijos.
Be to, kriminalinės policijos ir prokuratūros pareigūnai antradienį sulaikė 21 asmenį, įtariamą nusikalstamo susivienijimo vykdyta kontrabanda tam pritaikytais balionais bei padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Tarp sulaikytų – įtariamo nusikalstamo susivienijimo lyderiai ir kiti nariai.
ELTA primena, kad po pastaruosius mėnesius vykusių kontrabandinių balionų iš Baltarusijos atakų Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vėliau siena buvo atidaryta, tačiau Lietuvos oro erdvė dar ne kartą buvo pažeista, veiklą stabdė Vilniaus oro uostas.
Dėl kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komiteto (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu, visoje Lietuvoje paskelbta ekstremalioji padėtis.
Intensyvėjant kontrabandinių balionų antplūdžiui iš Baltarusijos, generalinė prokurorė Nida Grunskienė gruodžio pradžioje pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą.
