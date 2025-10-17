 Pasienyje su Baltarusija apgręžti du neteisėti migrantai

2025-10-17 07:23
BNS inf.

Pastarąją parą pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai į šalį neįleido dviejų neteisėtai sieną bandžiusių kirsti asmenų, penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasienyje su Baltarusija apgręžti du neteisėti migrantai / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 46 migrantus, tuo metu Lenkijos pareigūnai trečiadienį neįleido 61 užsieniečio.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau kaip 1,3 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti per 24 tūkst. neteisėtų migrantų.

