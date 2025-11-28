Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų

VSAT duomenimis, Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 14 migrantų, Lenkijos pasienyje trečiadienį apgręžta 12 užsieniečių.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1,6 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.
Migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 24,5 tūkst. neteisėtų migrantų.
Naujausi komentarai