Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų

Jos duomenimis, Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė du neteisėtus migrantus, o Lenkijos pareigūnai trečiadienį neapgręžė nė vieno atėjūno.
Pastarąjį kartą Lietuvos pasieniečiai kelių migrantų į šalį neįleido praėjusios savaitės viduryje, lapkričio 26-ąją.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1,6 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.
Migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
