 Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų

Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų

2025-12-05 09:06
BNS inf.

Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sieną, penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasienis su Baltarusija
Pasienis su Baltarusija / E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

Jos duomenimis, Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė du neteisėtus migrantus, o Lenkijos pareigūnai trečiadienį neapgręžė nė vieno atėjūno.

Pastarąjį kartą Lietuvos pasieniečiai kelių migrantų į šalį neįleido praėjusios savaitės viduryje, lapkričio 26-ąją.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1,6 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Šiame straipsnyje:
pasienis
migrantai
neteisėti migrantai
pasienis su Batarusija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų