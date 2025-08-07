 Pasienyje su Baltarusija – neteisėtų migrantų bumas

Pasienyje su Baltarusija – neteisėtų migrantų bumas

2025-08-07 08:45
BNS inf.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 20 neteisėtų migrantų, ketvirtadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasienyje su Baltarusija – neteisėtų migrantų bumas / A. Ufarto/ELTOS nuotr.

Latvijos pasienyje trečiadienį apgręžti 67 migrantai, tuo metu Lenkijos pareigūnai antradienį neįleido 194 neteisėtai į šalį norėjusių patekti asmenų.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 990 neteisėtų migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Per šį laikotarpį Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti per 23,9 tūkst. migrantų.

