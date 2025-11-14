Premjerės patarėjas: Minskas siūlo kiek atidėti technines derybas su Lietuva

„Naujausia šios dienos informacija dar kartą patvirtina, kad Baltarusijos režimas tik imituoja norą spręsti mūsų ir Europos vežėjų, kurie laikomi įkaitais, problemas“, – žiniasklaidai išplatintame komentare sakė Ignas Algirdas Dobrovolskas.
Vėliau jis BNS patikslino, kad „vietoje to, kad deramasi būtų, pavyzdžiui, rytoj, jie siūlo antradienį“.
Technines derybas su Baltarusijos pasieniečiais vedančios Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis BNS nekomentavo premjerės patarėjo pasisakymo.
„Vietoj to, kad sustabdytų kontrabandinių balionų keliamą grėsmę vakarų civilinei aviacijai, Baltarusija gilina eskalaciją ir piratų ar teroristų metodais paėmė įkaitais mūsų ir Europos vežėjų turtą“, – pridūrė I. A. Dobrovolskas.
Jo teigimu, nepaisant pozityvių ženklų – uždarius sienas sumažėjo balionų skaičius ir kitos rizikos – Baltarusija privalo nedelsiant leisti išvykti Lietuvos krovininiam transportui be jokių papildomų sankcijų.
Užsienio viceministras Taurimas Valys kiek anksčiau penktadienį teigė, kad su Baltarusija nuolat bendraujama techniniu lygiu, kartu vyksta konsultacijos su šalies strateginiais partneriais.
Varšuva jau anksčiau skelbė esanti pasirengusi atidaryti Kuznicos perėją, uždarytą nuo 2021 metų lapkričio 9-osios, ir Bobrovnikų perėją, uždarytą nuo 2023 metų vasario 10 dienos, tačiau po Lietuvos sprendimo uždaryti sieną su Baltarusija Varšuva nusprendė atidėti šiuos planus.
Lenkijos vidaus reikalų ir administracijos viceministras Wieslawas Szczepanskis (Veslavas Ščepanskis), penktadienį patvirtino, kad sienos perėjimo punktai bus atidaryti pirmadienį.
„Galime padėkoti partneriams Lenkijoje, kad išlaikė uždarytus pasienio kontrolės punktus su Baltarusija kur kas ilgiau nei planuota, ir būtų naivu nesusieti režimo siūlymą atidėti techniniu ekspertiniu lygmeniu spręsti mūsų vežėjų problemą iki kito antradienio“, – komentavo I. A. Dobrovolskas.
BNS rašė, kad Minskas uždraudė savo teritorijoje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į Lietuvą, kol nebus atverta siena, o iki tol didžioji dalis jų nugabenta į specialias aikšteles, kur už kiekvieną stovintį vilkiką ar puspriekabę imamas 120 eurų mokestis už dieną, o nesumokėjus mašinas grasinama konfiskuoti.
Reaguodama į civilinei aviacijai kylančią grėsmę, Vyriausybė su tam tikromis išimtimis mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Šis sprendimas galioja iki lapkričio 30-osios, po to Ministrų kabinetas spręs, ar pratęsti uždarymą.
