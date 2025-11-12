„Linavos“ viceprezidentas: kol kas mes nuraminome vežėjus, bet...

„Kol kas mes nuraminome vežėjus ir vis dėlto esame linkę į dialogą ir norime dialogo su valdžia. Tikimės, kad bus priimti reikalingi sprendimai, kurie leistų tą įtampą sumažinti ir išspręsti tuos klausimus. Sudaryta (asociacijos – BNS) darbinė grupė, kuri toliau koordinuos kitus veiksmus“, – BNS trečiadienį teigė Olegas Tarasovas.
Anot jo, situacija yra labai įtempta ir jeigu Vyriausybė neįsiklausys į vežėjų problemas, „Linava“ negarantuoja, kad kiti, ne jos vežėjai nerengs protesto akcijų.
„Neatsakome už tai, kad vežėjai patys nieko neorganizuos (...). Emocijos buvo labai stiprios, buvo labai daug triukšmo, aš niekada dar nebuvau tiek emocijų išgirdęs iš vežėjų, nors mes visokių esame turėję sunkumų“, – teigė O. Tarasovas.
Naujausi komentarai