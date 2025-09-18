Pasisakė įtarimų „čekiukų“ byloje sulaukęs Akmenės rajono meras

„Esu įsitikinęs, kad jokių įstatymų nepažeidžiau – tarybos nario veiklos išmokos buvo naudojamos pagal įstatymą bei nustatytą tvarką“, – ketvirtadienį savo „Facebook“ paskyroje pranešė politikas.
Jis pabrėžė, kad įtariamojo statusas nėra kaltinimas, nei nuosprendis.
„Tiesiog yra pradėtas ikiteisminis tyrimas. Neabejoju Lietuvos teisėsaugos institucijomis, esu pasiruošęs bendradarbiauti, atsakyti į visus man užduotus klausimus, pateikti visą išsamią informaciją“, – nurodė V. Mitrofanovas.
Politikas be kita ko patvirtino, kad įtarimai pareikšti tyrime, susijusiame su jo kaip Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario veiklos išlaidų apmokėjimu praėjusią kadenciją.
Kaip ketvirtadienį pranešė Specialiųjų tyrimų tarnyba, V. Mitrofanovas įtariamas piktnaudžiavimu, dokumentų suklastojimu ar disponavimu tokiais dokumentais ir turto pasisavinimu.
Anot teisėsaugos, 2019–2023 metais eidamas tarybos nario ir mero pareigas V. Mitrofanovas galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė tikrovės neatitinkančias tarybos nario ataskaitas apie degalų išlaidas ir taip apgaule galėjo įgyti 4 tūkst. 128 eurus.
Naujausi komentarai