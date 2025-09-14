 Pasvalio rajone du vyrai peiliu sužalojo moterį ir vyrą

2025-09-14 09:49
BNS inf.

Pasvalio rajono name du vyrai peiliu sužalojo moterį ir vyrą, jie paguldyti į ligoninę, pranešė policija. 

Pasvalio rajone du vyrai peiliu sužalojo moterį ir vyrą / J. Kalinsko / BNS nuotr.

Anot jos, šeštadienį apie 7.20 val. du vyrai Meškalaukio kaime sužalojo 1994 metais gimusią moterį ir 2000 metais gimusį vyrą.

Abu 1986 metais ir 2000 metais gimę įtariamieji uždaryti į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

