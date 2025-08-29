Piktnaudžiavimu kaltinamo Šiaulių mero byla teisme bus pradėta nagrinėti spalį

Byloje dėl galimai neskaidriai organizuoto miesto gatvių apšvietimo įrengimo viešojo pirkimo kaltinimų yra sulaukę ir dar du asmenys.
Pirmas teisiamasis posėdis įvyks spalio 17 dieną.
Tyrimo duomenimis, A. Visockas galimai darė neteisėtą įtaką Šiaulių savivaldybės valdomos įmonės direktoriui ir nuolatinei viešųjų pirkimų komisijai, siekiant imituoti teisėtą bei skaidrią viešųjų pirkimų procedūrą ir sudaryti išskirtines sąlygas vienai privačiai bendrovei laimėti gatvių apšvietimo įrengimo 1,7 mln. eurų vertės viešąjį pirkimą, finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis.
Meras dėl to kaltinamas siekęs turtinės naudos viešųjų pirkimų konkurse dalyvavusios privačios bendrovės akcininkui ir kitokios naudos sau.
Taip pat A. Visockas kaltinamas tuo, kad siekė paveikti liudytoją, jog jis ikiteisminio tyrimo metu ir teisme duotų melagingus parodymus.
Kaltinimai taip pat pareikšti dar dviem asmenims – bendrovės „Etenders Baltija“ direktoriui ir viešojo pirkimų komisijos nariui Ryčiui Maliukevičiui bei viešajame pirkime dalyvavusios įmonės buvusiam akcininkui Danieliui Krinickiui.
Remiantis bylos duomenimis, R. Maliukevičius parengė gatvių apšvietimo įrengimo pirkimo sąlygas taip, jog tik iš anksto pasirinkta bendrovė atitiktų pirkimo reikalavimus.
Kaip anksčiau skelbė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), laiku atliktas Europos prokuratūros (EPPO) ir Specialiųjų tyrimų tarnybos tyrimas užkirto kelią lėšų išmokėjimui neskaidriai viešąjį pirkimą galėjusiai laimėti bendrovei.
Tokiais bendrais neteisėtais veiksmais A. Visockas kartu su bendrininkais kaltinami padarę didelę turtinę ir neturtinę žalą viešąjį pirkimą organizavusiai Šiaulių savivaldybės bendrovei, Europos Sąjungos biudžetui bei viešojo pirkimo konkurso dalyviams.
Dėl neskaidriai organizuotų viešųjų pirkimų imituojant nustatytas viešojo pirkimo procedūras, vieno iš kaltinamųjų bendrovei sukūrus neteisėtą pranašumą prieš kitus viešojo pirkimo dalyvius, iš esmės buvo eliminuota konkurencija ir pažeisti konkurso dalyvių teisėti lūkesčiai sąžiningai konkuruoti.
Pats A. Visockas anksčiau BNS teigė viską daręs viešojo intereso naudai, o kaltinimus vadino vėjais.
Jei kaltinamieji bus pripažinti kaltais, jiems gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų arba bauda.
