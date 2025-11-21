Apie „Fegdą“ prabilusi Šakalienė sulaukė STT kvietimo

Teisėsaugos institucija šią savaitę pradėjo informacijos patikslinimą po to, kai buvusi ministrė viešai paskelbė, jog pakvietusi su defektais kelią įrengusios „Fegdos“ atstovus pasikalbėti dėl situacijos sulaukė griežtos Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderio M. Sinkevičiaus reakcijos.
Politikas „Fegdoje“ ėjo komercijos direktoriaus pareigas po to, kai įsiteisėjus Apeliacinio teismo nuosprendžiui Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) dėl kaltinimų „čekiukų“ byloje politikui panaikino Jonavos mero įgaliojimus.
„STT vykdo informacijos patikslinimą jau kuris laikas, šiuo metu taip pat ir aš esu pakviesta atsakyti į klausimus. Tikrai negaliu viešai atskleisti informacijos, kuri bus vertinama STT“, – Seimo Antikorupcijos komisijos posėdyje penktadienį sakė D. Šakalienė.
„Aš savo darbą manau, kad darau, atsakomybę taip pat prisiėmiau už tuos veiksmus, kuriuos galiu įtakoti“, – tikino ji.
STT direktoriaus pavaduotojas Elanas Jablonskas taip pat teigė, kad vykstant informacijos patikslinimui daugiau informacijos atskleisti negalima.
„Daugiau informacijos neteiksime – vyksta informacijos vertinimas, (…) buvusi ministrė ateis ir matysime, koks procesas bus tolimesnis“, – posėdyje kalbėjo jis.
Kaip skelbė portalas „Delfi“, į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti Krašto apsaugos ministerija (KAM) iš „Fegdos“ nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.
D. Šakalienė anksčiau yra užsiminusi, jog išsikvietusi „Fegdos“ atstovus pasikalbėti dėl šios situacijos sulaukė griežtos Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderio M. Sinkevičiaus reakcijos – politikas taip pat yra šioje įmonėje yra dirbęs komercijos direktoriumi.
Kaip skelbė ELTA, žiniasklaidai paviešinus informaciją apie su defektais nutiestą kelią į poligoną, KAM pradėjo vidinį tyrimą, o ministrės pareigas tuomet dar ėjusi D. Šakalienė teigė, kad su ministerijos teisininkais ieškoma būdų taikyti „baltųjų“ ir „juodųjų“ tiekėjų sąrašo principą, kuris ateityje padėtų užtikrinti didesnę kokybę vystant karinius projektus.
Visgi iš pareigų pasitraukusi D. Šakalienė paskelbė, kad ministerijoje šios idėjos atsisakyta, tuo metu naujasis ministras Robertas Kaunas teigė su situacija iki galo dar nesusipažinęs.
Kaip skelbta, šiuo metu prie Rūdninkų poligono iš viso nutiesta apie 30 kilometrų kelių, iš kurių „Fegda“ įrengė du bendro maždaug 6,5 km ilgio kelius, pagal dvi sutartis „Fegda“ turėtų nutiesti dar du – 1,5 ir 4,5 kilometrų ilgio – kelius.
Naujausi komentarai