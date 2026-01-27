Dovilei Šakalienei – miglotos galimybės grįžti į šią poziciją

Socdemų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė teigia, kad partija nebeturi kvotų NSGK, todėl sugrįžti į komitetą D. Šakalienė galėtų tik tuo atveju, jeigu kažkas iš frakcijos kolegų geranoriškai užleistų savo vietą.
Visgi portalo kalbinti NSGK socialdemokratai teigė to daryti neketinantys, o kai kurie tvirtina, kad po konflikto su premjere bendražygė prarado ne tik ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės, bet ir partijos pasitikėjimą.
„Aš ją gerbiu, ji tikrai profesionalė, turi patirties šioje srityje. Bet reikia suprasti, kad tai komandinis žaidimas. Reikia pasitikėjimo, kuris vestų į priekį. Nes jeigu jautiesi, kad kambaryje esi vienintelis teisus – su tavimi labai sunku dirbti“, – sakė socdemas Tomas Martinaitis.
NSGK šiuo metu dirba 14 narių, penki iš jų – socialdemokratai. D. Šakalienė pernai rudenį buvo perkelta dirbti į Teisės ir teisėtvarkos komitetą.
BNS primena, kad D. Šakalienė iš krašto apsaugos ministrės pareigų po diskusijų dėl gynybos finansavimo kaip praradusi pasitikėjimą buvo atstatydinta pernai spalį po konflikto su I. Ruginiene.
