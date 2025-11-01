Šakalienei – dar vienas smūgis

„(Partijos – BNS) valdybos posėdžio metu“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė D. Šakalienė, paklausta, ar buvo informuota apie socialdemokratų sprendimą jai neleisti būti NSGK nare. – Kaip suprantu, man reikia atšalimo laikotarpio.“
D. Šakalienė tinklalaidėje „Politika“ antradienį svarstė, kad galbūt prie jos pareigų netekimo prisidėjo ir griežta laikysena „Fegdos“ atžvilgiu. Ši įmonė, su kuria siejamas LSDP lyderis Mindaugas Sinkevičius, nutiesė brokuotą kelią į Rūdninkų poligoną.
Vis dėlto politikė teigė, kad LSDP vadovybė jai neišsakė pastabų dėl „Fegdos“.
„Ne, partijos pirmininkas su manimi nei šia, nei kitomis temomis nekalbėjo“, – teigė D. Šakalienė, paklausus, ar M. Sinkevičius ją spaudė nekelti „Fegdos“ temos.
„Jeigu už tiesos sakymą socialdemokratų partija pradėtų bausti savo narius, tai tikrai būtų liūdna diena socialdemokratijai“, – pridūrė politikė, atsakydama, ar jaučia M. Sinkevičiaus pasitikėjimą.
Ji taip pat tvirtina nematanti priežasčių, kodėl neturėtų toliau eiti partijos vicepirmininkės pareigų arba kodėl turėtų palikti partiją.
„Nežinau, kodėl neturėčiau. Tai yra vienintelė partija, kurios nare aš buvau ir esu (...), tai nematau jokio poreikio ką nors keisti. Problemų iš tikrųjų išgyvena visos politinės jėgos, bet tai yra daugelio valstybiškai mąstančių žmonių partija, o diskusijos kiekvienoje partijoje, matyt, yra neišvengiamos, nes visi turi skirtingas nuomones“, – kalbėjo D. Šakalienė.
Savo ruožtu, LSDP vicepirmininkas ir valdybos narys, Seimo vadovas Juozas Olekas žurnalistams sakė, kad partijos valdyba nesvarstė galimybės D. Šakalienei grįžti į NSGK ir galioja anksčiau parlamentarų patvirtintos komitetų kvotos.
Pagal jas trys socdemai rugsėjį buvo naujai paskirti į NSGK, o D. Šakalienė perkelta į Kultūros komitetą. Tačiau jai šiame komitete atsisakius dirbti, spalį politikė paskirta į TTK.
Tarp tuometės ministrės ir daugelio NSGK narių rudens pradžioje tvyrojo įtampa dėl braziliškų lėktuvų pirkimo, karinės žvalgybos vado nušalinimo nuo pareigų. D. Šakalienė kritikuota ir dėl to, jog buvo komiteto, kuris prižiūri jos vadovautą ministerija, nare.
Spalio pabaigoje D. Šakalienė paliko krašto apsaugos ministrės pareigas, praradusi premjerės Ingos Ruginienės pasitikėjimą po diskusijų dėl kitų metų gynybos biudžeto.
Kalbėdama apie „Fegdos“ atžvilgiu dėl brokuoto kelio Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) vykdomą aplinkybių patikslinimą, politikė teigė su teisėsauga dar nesusitikusi, tačiau „derinanti pokalbio laiką“.
STT yra pradėjusi aplinkybių patikslinimą dėl politikės komentarų apie situaciją dėl bendrovės „Fegda“ su defektais nutiesto kelio į Rūdninkų poligoną.
Minėtoje tinklalaidėje ji taip pat tikino, jog tą pačią dieną, kuomet vyko susitikimas su „Fegdos“ atstovais, socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, kuris, anot naujienų portalo „Delfi“, yra susijęs su šia įmone, savo „Facebook“ paskyroje pasidalino kritišku įrašu apie Lietuvos ketintus pirkti braziliškus karinius lėktuvus „Embraer“.
Kaip rašė BNS, Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) dėl „Fegdos“ su defektais nutiesto kelio į Rūdninkų poligoną yra pradėtas vidinis tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti, kaip buvo priimti kelio darbai, ką vertino juos priėmusi komisija.
Dėl šios situacijos KAM taip pat gavo STT reikalavimą pateikti dokumentus.
„Delfi“ duomenimis, gelžbetonio keliui į Šalčininkų rajone esantį poligoną statybos konkursą laimėjusi „Fegda“ darbus už 6,45 mln. eurų atliko 2023 metais.
