Apie Šakalienės situaciją: galimybių yra

„Mes su kolege kalbėsimės ir pasitarsime. Ji nėra tik vieno klausimo Seimo narė. Ji yra dirbusi įvairiuose komitetuose. Nuspręsime, kur ji būtų naudingiausia, ir tarsimės. Seimo sprendimai yra bendri – ir viename, ir kitame komitete yra daug dalykų, kurie liečia šalies gynybą – ne tik NSGK. Tai kol kas dėl tų dalykų negirdėjau nei jos pageidavimų, nei bendro susitarimo su frakcija (nėra – ELTA)“, – Eltai penktadienį sakė J. Olekas.
Pasak J. Oleko, atvejų, kai darbą Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) baigęs ministras pereina į NSGK komitetą, yra buvę anksčiau.
„Galimybės yra visos. Kiekvienas Seimo narys gali pageidauti būti ten, kur galėtų efektyviausiai dirbti (...). Buvę ministrai, pavyzdžiui, Laurynas Kasčiūnas, atėjo tiesiai po ministravimo į NSGK“, – teigė Seimo vadovas.
Eidama krašto ministrės pareigas, D. Šakalienė dirbo NSGK komitete, tačiau po Vyriausybės performavimo perėjo į Teisės ir teisėtvarkos komitetą (TTK).
R. Motuzas: D. Šakalienės patirtis būtų geriausiai realizuota NSGK
Tuo metu socialdemokratas, Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas Remigijus Motuzas mano, kad buvusi KAM vadovė geriausiai save realizuotų NSGK.
„Žinoma, kad jos sukaupta patirtis yra labai didelė ir geriausiai būtų panaudota būtent šiame komitete, aš asmeniškai sutinku, kad šiame komitete ji galėtų būti ir realizuoti save“, – Eltai penktadienį komentavo R. Motuzas.
Vis dėlto, anot parlamentaro, D. Šakalienės skyrimas į NSGK būtų sudėtingas dėl Seimo frakcijų ir koalicijos partnerių kvotų, todėl tam reikėtų peržiūrėti visą komitetų sudėtį.
„Jeigu būtų vien mūsų partijos valia, tai mes tą padarytumėme žymiai greičiau, bet yra kvotos tarp koalicijos partnerių, yra kvotos tarp visų frakcijų Seime. Dėl to dabar skiriant D. Šakalienę į NSGK reikėtų pajudinti visą sudėtį ir visas kvotas bei pažiūrėti, į kuriuos komitetus kas nors norėtų iškeliauti. Bet, žinoma, visada galima svarstyti, visada reikia pažiūrėti praktiškai“, – teigė R. Motuzas.
ELTA primena, kad trečiadienį šalies vadovas pasirašė dekretą ir iš pareigų atleido D. Šakalienę. Kol kas laikinai vadovauti KAM pavesta vidaus reikalų ministrui Vladislavui Kondratovičiui.
KAM politinėje komandoje liko tik Tomas Godliauskas
Pareigas palikus gynybos ministrei D. Šakalienei, KAM politinėje komandoje liko dirbti tik viceministras Tomas Godliauskas.
„Spalio 23 dieną vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, laikinai einančio krašto apsaugos ministro pareigas, įsakymu Tomas Godliauskas priimtas į krašto apsaugos viceministro pareigas laikotarpiui, kol V. Kondratovičius laikinai eis krašto apsaugos ministro pareigas“, – rašoma BNS perduotame KAM atsakyme.
„Kol kas pasirašytas tik šis vienas įsakymas dėl krašto apsaugos viceministro skyrimo“, – teigia ministerija.
Kaip BNS informavo Vidaus reikalų ministerijos atstovas Mindaugas Bajarūnas, dėl kitų KAM politinės komandos narių kol kas nėra priimta sprendimų.
„Vyriausybės lygiu teikiamas prioritetas kuo greičiau surasti ir paskirti nuolatinį vadovą Krašto apsaugos ministerijai“, – rašoma atsakyme.
Be T. Godliausko politinę komandą sudarė viceministrai Karolis Aleksa, Loreta Maskaliovienė ir Bronius Bieliauskas, kancleriu dirbo Dainius Ivoškis.
Kaip rašė BNS, galimais kandidatais pakeisti D. Šakalienę buvo įvardijami T. Godliauskas ir K. Aleksa, pastarąjį pareigas paliekanti socialdemokratė įvardijo kaip pirmąjį pasirinkimą.
K. Aleksa vasarį įstojo į Socialdemokratų partiją.
Būtent partietį socialdemokratai ir siekia paskirti ministru, tačiau to nelaiko būtina sąlyga.
Kandidatą tikimasi turėti kitos savaitės pradžioje.
