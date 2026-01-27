Policijos akiratyje – bandymas papirkti aplinkosaugininką

Jos duomenimis, sausio 23 dieną AAD pareigūnai patikrinimo metu Jurbarke pas asmenį rado neteisėtai laikomus žvejybos įrankius – elektros žūklės aparatus ir tinklinius žvejybos įrankius. Asmuo, siekdamas išvengti administracinės atsakomybės, pareigūnui tyrimo metu siūlė 500 eurų kyšį.
Neteisėtai laikyti tinkliniai žvejybos įrankiai buvo paimti, už jų laikymą asmeniui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Medžiaga apie neteisėtą elektros žūklės aparatų laikymą perduodama ikiteisminį tyrimą atliksiančiai institucijai.
„Džiaugiuosi, kad Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai principingai reaguoja į bandymus papirkti ir apie tai informuoja, kaip kad nustatyta teisės aktuose. Netoleruojame jokių korupcijos apraiškų. Dėkoju pareigūnams už sąžiningumą ir profesionalumą“, – pranešime cituojama laikinai Aplinkos apsaugos departamento direktorės pareigas einanti Eglė Paužuolienė.
