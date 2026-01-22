Praėję metai – itin sėkmingi Lietuvos muitininkams

Apie muitinės darbą pasakojo Muitinės departamento Muitinės informacijos skyriaus vedėjas Mindaugas Krikščionaitis.
– Pakalbėkime apie narkotines medžiagas. Kiek jų yra sunaikinta ir rasta?
– Sulaikymai buvo netgi tonomis, tačiau pernai metais, kai bylos buvo išnagrinėtos ir priimti sprendimai dėl naikinimo, sunaikinta 755 kilogramai narkotikų. Didžioji dalis iš jų – heroinas.
– Rekordinis kiekis, kai kalbame apie narkotikus, rodo labai sėkmingus operacijų metus, bet ir tai, kad įvežamų narkotikų kiekis išaugo, o laimikiai tapo stambesni?
– Turbūt ir viena, ir kita. Tai rodo, kad ypač Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai gerai dirba, nes sulaiko. Ir plius, kaip rodo pasaulinė statistika, tai vartojimo paklausa didėja.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Įdomu, kaip narkotikai naikinami, nes įvairiausių istorijų turbūt kiekvienas yra prisigalvojęs. Kaip iš tikrųjų yra su sulaikomais narkotikais?
– Visų pirma, teismas turi priimti sprendimą. Tai yra dažniausiai nutartis. Joje yra nurodoma, kad tas medžiagas reikia sunaikinti arba atiduoti, tarkime, medicininiais tikslais arba kažkokiais moksliniais tikslais. Dažniausiai yra sprendimas sunaikinti. Tada yra sudaroma naikinimo darbo grupė. Taip pat muitinė paskelbusi įmones, kurios gali naikinti tam tikras prekes.
– Jie deginami?
– Dažniausiai taip, tai yra deginama.
– O alkoholis?
– Tai vadinama kompostavimu. Maišoma su kitomis medžiagomis, kad po to nebūtų galima panaudoti.
– O kaipgi atrodė alkoholio ir rūkalų statistika praėjusiais metais? Čia skaičiai irgi dideli.
– Alkoholio, jei neklystu, buvo sulaikyta ir sunaikinta daugiau kaip 1600 litrų, o tabako – 150 milijonų vienetų cigarečių.
– Galime džiaugtis muitinės veikla? Ar tai yra daugiau mažiau panašus lygis, kaip ir pernai, užpernai?
– Yra nuosaikus didėjimas. Tai nėra absoliutūs rekordai, bet yra nedidelis augimas, apie 5–7 procentus.
– Plagiatai, kas vyksta su jais, kai muitinė sulaiko? Pavyzdžiui, sunkvežimį, pilną padirbtų „Gucci“ marškinėlių?
– Dažniausiai tokiu atveju yra laukiama, kada bus priimtas galutinis sprendimas, ir tada jie irgi yra naikinami.
– Ir tokių atvejų daug turime Lietuvoje? Ar sunkvežimiais vežamas plagiatas?
– Taip, dažniausiai tokiu būdu. Kitas būdas – parsiveža iš egzotinių šalių, nes turbūt yra klientų ratas, norinčių turėti ir, pavyzdžiui, „Adidas“ ir „Gucci“ ant vieno diržo, nes tai laikoma labai unikaliu dalyku. Bet jei kalbame apie sunaikinimus, tai pernai metais buvo sunaikinta maždaug 120 tūkstančių vienetų. Sulaikyta buvo daugiau, bet ne dėl visų dar priimti sprendimai.
– Ne tik naikinote, bet ir pardavėte aukcionuose tai, kas buvo sulaikyta. Tai kas čia per prekės ir kiek už jas gauta pinigų?
– Tai prekės, kurios buvo konfiskuotos ir kurios buvo realizuotos, nes reikia suprasti, kad yra tam tikrų rūšių prekių, kaip narkotikai, kurie negali grįžti atgal į rinką. Tabakas, alkoholis – negali. Bet yra prekių, kurios gali, pavyzdžiui, mediena, metalo gaminiai ir visa kita. Jie konfiskuojami ir po to realizuojama. Pernai metais tokių prekių buvo realizuota beveik už milijoną eurų aukciono būdu.
– Čia valstybei tie pinigai grįžta?
– Taip.
– O kažką įdomesnio buvo tekę sulaikyti praėjusiais metais?
– Praėjusiais metais buvo atiduotas Molėtų etnografijos muziejui sulaikytas meteoras, dėl kurio įsiteisėjo sprendimas. Tai – kultūrinė vertybė, mokslinis, įdomus objektas. Dar buvo sulaikytas Azijos vėžlys, saugomas pagal CITES konvenciją. Jis atiduotas Kauno zoologijos sodui.
– Ir dar apie Ukrainą – apie gerus darbus pakalbėkime. Irgi buvo perleista, padovanota automobilių. Kokie jie buvo tinkamiausi ir kokie skaičiai?
– Visų pirma, nuo konflikto pradžios, nuo vasario 24 dienos, buvo perduota 70 vienetų. Iš pradžių ukrainiečiai ėmė viską, ką davėme, dabar prašo tik tokių automobilių, kurie yra padidinto pravažumo. Tai dažniausiai aukštesnė prošvaistė ir keturi varomi ratai. Perduota 70 vienetų, o bendroje sumoje Lietuvos muitinė perdavė Ukrainai prekių arba pinigų už 2,25 mln. eurų.
– Ar muitinė bendradarbiauja su Ukrainos muitine?
– Taip, bendradarbiaujame su Ukrainos muitine. Dažniausiai gauname prašymų iš tokių Ukrainos apskričių, kaip Odesa, Kyjivas. Arba iš karinių vienetų, bet kadangi neturime specifinių prekių, kurių jiems reikia, dažniausiai atiduodame tai, ką sulaikome, ypač su automobiliais.
