Prasidėjus padangų keitimo sezonui – šokiruojantis miškininkų radinys

Tai yra beveik dvigubai daugiau negu šioje girininkijoje buvo surinkta per visus 2024 metus. Artėjant padangų keitimo sezonui VMU miškininkai akcentuoja, kad padangų išmetimas miške yra ne tik administracinis nusižengimas, bet ir itin didelė žala gamtai bei visuomenei.
Įprastai daugiausiai padangų miške randama rudenį ir pavasarį, netoli miestų, kuomet jos yra keičiamos.
Miškininkai skaičiuoja, kad kiekvienais metais vidutiniškai surenka nuo 150 iki 220 t padangų. Pavyzdžiui, 2023 m. buvo surinkta daugiau nei 212 t, praėjusiais metais – daugiau nei 192 t padangų. Šiemet nuo sausio iki rugsėjo miškuose jau yra surinkta 115 t padangų.
Nors surenkamų nereikalingų padangų kiekiai mažėja, reali situacija išlieka neraminanti. Skaičiuojama, kad norint išvežti 100 t padangų, reikia vienuolikos sunkvežimių.
„Miškininkai, kurių tiesioginė pareiga rūpintis miškais ir juos saugoti, privalo kiekvieną dieną rinkti atliekas, o didžioji dalis yra padangos. Šie vis dar rekordiniai surenkamų padangų skaičiai rodo, kad vairuotojai vis dar nėra sąmoningi bei nesusimąsto apie daromą žalą miškui. Juk miškas yra rekreacijos vieta, čia dažnai vaikštome, sportuojame, grožimės gamta“, – sakė VMU gamtos apsaugos, gamtotvarkos, rekreacijos ir medžioklės skyriaus vadovas Sigitas Kvedaras.
Padangos sudarytos iš gumos, sintetinių ir kitų medžiagų, todėl jų irimo procesas trunka šimtus metų. Iš padangų išsiskiria sunkieji metalai, kurie nuodija dirvožemį ir gruntinius vandenis.
Didesnis ir gaisrų faktorius – padangos dega ilgai bei skleidžia toksiškus dūmus.
Galiausiai padangų išmetimas į gamtą yra estetinė ir socialinė problema. Padangos darko kraštovaizdį, mažina miškų rekreacinę vertę, tampa nelegalių sąvartynų vietomis.
Šiuo metu vairuotojams yra sudarytos galimybės nemokamai atiduoti padangas, kuriomis bus tinkamai pasirūpinta. Jeigu keičiate padangas, montuojanti įmonė privalo nemokamai priimti senas ir nereikalingas padangas.
Kita galimybė – perkant naujas padangas, senąsias privalo nemokamai priimti pardavėjas. Primename, kad remiantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, padangų platintojai neprivalo reikalauti papildomai susimokėti priimant vartotojo atiduodamas padangas.
Dar vienas būdas pasirūpinti senomis padangomis – atiduoti jas į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, kuriose per metus galima palikti iki penkių senų padangų. Prieš vežant padangas į surinkimo vietą, rekomenduojama pasitikrinti priėmimo taisykles konkrečioje aikštelėje.
Jeigu radote miške išmestas padangas informuokite artimiausią VMU regioninį padalinį, kurio kontaktus rasite čia: https://vmu.lt/kontaktai/. Miškininkai gavę informaciją nedelsiant įvertins situaciją ir imsis priemonių atliekoms sutvarkyti. Padangų palikimas miške yra žala ne tik mums, bet ir ateities kartoms.
