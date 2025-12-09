Prie namo sunkiai sužalotas jaunuolius sulaikęs vyras: girtas nepilnametis dūrė peiliu

Kaip pranešė policija, incidentas įvyko pirmadienio vakarą, apie 19.40 val., Klaipėdos gatvėje.
Čia vyras, gimęs 1993 metais, sulaikė du jaunuolius, badžiusius automobilių, stovėjusių prie daugiabučio namo, padangas.
Po kelių minučių prie sulaikiusio asmens pribėgęs trečias nepilnametis sužalojo jį peiliu. Nukentėjęs asmuo dėl sužalojimų paguldytas į ligoninę. Jo būklė sunki.
Įtariamasis – neblaivus (0,57 prom.) nepilnametis, gimęs 2010 metais, sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo.
Naujausi komentarai