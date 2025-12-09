 Prie namo sunkiai sužalotas jaunuolius sulaikęs vyras: girtas nepilnametis dūrė peiliu

2025-12-09 07:22
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Panevėžyje neblaivus nepilnametis sunkiai sužalojo vyrą, jo būklė sunki.

Prie namo sunkiai sužalotas jaunuolius sulaikęs vyras: girtas nepilnametis dūrė peiliu / Asociatyvi Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Kaip pranešė policija, incidentas įvyko pirmadienio vakarą, apie 19.40 val., Klaipėdos gatvėje.

Čia vyras, gimęs 1993 metais, sulaikė du jaunuolius, badžiusius automobilių, stovėjusių prie daugiabučio namo, padangas.

Po kelių minučių prie sulaikiusio asmens pribėgęs trečias nepilnametis sužalojo jį peiliu. Nukentėjęs asmuo dėl sužalojimų paguldytas į ligoninę. Jo būklė sunki.

Įtariamasis – neblaivus (0,57 prom.) nepilnametis, gimęs 2010 metais, sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo.

 
