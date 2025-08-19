Privačiame miške – „naminės“ aparatas ir 100 litrų degtinės

1964 metais gimusiam vyrui priklausančiame miške taip pat rasta ir 450 litrų raugo bei 101 litras skysčio, turinčio specifinį naminei degtinei būdingą kvapą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Šilalės rajone, Lileikėnų kaime, privačiame miške, pirmadienį rastas aparatas naminiams stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti, antradienį pranešė Tauragės apskrities policija.
