Prezidentas dirbs Šilalės rajone: lankysis Pajūrio kariniame miestelyje

Pajūrio karinis miestelis atidarytas praėjusių metų vasarį. Tai buvo pirmas tokios apimties kariuomenės infrastruktūros objektas, naujai pastatytas nuo Lietuvos nepriklausomybės pradžios.
Pagrindinė Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono funkcija – ginti Lietuvos teritoriją, būti pasirengus vykdyti tarptautines taikos palaikymo operacijas, padėti visuomenei ekstremaliose situacijose.
Konkretus batalionui numatytas uždavinys – teikti ugnies paramą Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigadai „Žemaitija“ ir kitiems manevriniams daliniams.
Vizitą šalies vadovas pradės sustojimu Oro erdvės kontrolės centre Karmėlavoje, Kauno rajone.
Čia prezidentas lankysis Lietuvai vis fiksuojant iš Baltarusijos leidžiamus kontrabandinius balionus.
Kaip rašė BNS, dėl jų keliamos grėsmės Lietuva spalio pabaigoje beveik trims savaitėms buvo uždariusi sieną su Baltarusija, tačiau ją praėjusią savaitę atidarė, argumentuodama pagerėjusia situacija.
Nuo tada skrydžius sutrikdančius balionus institucijos fiksavo du vakarus – ketvirtadienį ir sekmadienį.
Po sustojimo Kauno rajone G. Nausėda jau Šilalėje padės gėlių prie paminklo Lietuvos partizanams, žuvusiems Šilalės rajone, atminti.
Šalies vadovas taip pat susitiks su rajono savivaldybės meru Tadu Bartkumi, bendruomene.
Naujausi komentarai