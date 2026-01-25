Nausėda sureagavo į Trumpo pareiškimus apie misiją Afganistane: Lietuva tikrai nestovėjo už nugarų

„Turėtų būti pateiktas labai aiškus mūsų atsakymas, kuris parodytų, kaip situacija atrodė iš tikrųjų. Visos valstybės buvo įsitraukusios į misiją Afganistane, įskaitant ir Lietuvą. Lietuva ėmėsi atsakomybės už Goro provincijos atstatymą, Lietuva siuntė savo specialiųjų pajėgų atstovus vykdyti labai realias karines operacijas ir tikrai nestovėjo kažkam už nugarų“, – sekmadienio vakarą Prezidentūroje surengtoje spaudos konferencijoje teigė G. Nausėda.
Todėl, anot prezidento, visos valstybės, prisidėjusios prie misijos Afganistane, joje dalyvavo rimtai.
„Lietuva patyrė ir žūtį – taip, mūsų karys ir žuvo misijos Afganistane metu. Kaip ir žuvo dar kur kas daugiau karių, karininkų iš kitų valstybių, kurios dalyvavo šitoje misijoje“, – atkreipė dėmesį G. Nausėda.
„Taip kad, aš manau, kad visos valstybės (...), kurios dalyvavo šitoje misijoje, jos dalyvavo visu rimtumu, suvokdamos visą riziką, kuri tenka joms, ir tikrai buvo priešakinėse eilėse. Taip kad turime atsakyti, kad situacija buvo būtent tokia, kokią matome mes“, – akcentavo jis.
Savo ruožtu Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis ne tik pabrėžė visų Aljanso narių įsitraukimą į NATO veiklą, bet ir akcentavo, kad misijoje Afganistane žuvo ir lenkų kariai.
„Turime labai daug draugų, kuriuos pažįstu, kurie dalyvavo Afganistano misijoje, lenkai taip pat ten žuvo. Taigi, garbė ir šlovė lenkų kariams, kurie ne tik gina Lenkijos Respubliką, bet taip pat tarnauja ir NATO pajėgose skirtingose teritorijose visame pasaulyje“, – sakė K. Nawrockis.
„Apie ką konkrečiai prezidentas Trumpas galvojo pasisakydamas, nežinau, negaliu atsakyti. Visi sąjungininkai yra įsitraukę į NATO veiklą“, – pridūrė jis.
Interviu „Fox News“ D. Trumpas neseniai pareiškė, kad Jungtinėms Valstijoms nereikėjo NATO pagalbos Afganistane, o kitos šalys, nors ir siuntė karius į Afganistaną, bet jie neva laikėsi šiek tiek atokiau nuo fronto linijos.
ELTA primena, kad po teroristų atakos 2001 m. rugsėjo 11 d., JAV aktyvavo NATO sutarties 5-ąjį straipsnį prašydama sąjungininkų pagalbos. Po to NATO narės siuntė savo pajėgas į karą prieš Talibano islamistus ir Al-Qaeda teroristus Afganistane.
Tai buvo pirmasis ir kol kas vienintelis kartas, kai NATO pritaikė 5-ąjį straipsnį, pagal kurį vienos ar kelių NATO šalių ginkluotas užpuolimas laikomas jų visų užpuolimu.
JAV iš Afganistano pasitraukė 2021 m., o valdžią šalyje perėmė Talibanas.
Naujausi komentarai