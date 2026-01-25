Vilniuje vieši Lenkijos ir Ukrainos vadovai, vyks 1863–1864 metų sukilimo minėjimo iškilmės

Jie kartu su prezidentu Gitanu Nausėda ir pirmąja ponia Diana Nausėdiene minės 163-iąsias sukilimo metines, kurių proga Vilniaus katedroje bus laikomos iškilmingos mišios, vėliau šalių vadovai padės vainikus Senųjų Rasų kapinių koplyčioje.
Iškilmėse taip pat dalyvaus premjerė Inga Ruginienė ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Šiose kapinėse yra palaidoti sukilimo vadai Zigmantas Sierakauskas ir Konstantinas Kalinauskas, taip pat 18 sukilimo dalyvių, kurių palaikai 2017 metais buvo rasti Gedimino kalne.
Tai bus antrasis K. Nawrockio vizitas Lietuvoje. Tuo metu V. Zelenskis nuo Rusijos invazijos Ukrainoje pradžios Lietuvoje lankosi penktą kartą. Iš viso tai bus septintas jo vizitas šalyje.
1863–1864 metais buvusios Abiejų Tautų Respublikos (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės) nacionalinis pasipriešinimas Rusijos imperijos valdžiai buvo kovingiausias, ilgiausiai trukęs tautinio ir socialinio išsivadavimo judėjimas Rusijos imperijoje XIX amžiuje.
Sukilimas apėmė Lenkijos karalystę (į ją įėjo ir Užnemunė), Lietuvą, Baltarusiją ir dalį Ukrainos. Pasipriešinimą Rusijos imperija numalšino, bet sukilimas turi ypatingą reikšmę visoms tautoms, kovojusioms prieš priespaudą.
1863–1864 metų sukilimo prieš okupacinę Rusijos imperijos valdžią pradžios diena minima sausio 22-ąją.
