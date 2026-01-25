Gitanas Nausėda susitikime su Lenkijos vadovu: Europa turi prisiimti didesnę atsakomybę už gynybą

G. Nausėda kalbėjo, kad Lietuva ir Lenkija nuosekliai remia pastangas stiprinti transatlantinį ryšį, kuris išlieka kertiniu Europos saugumo garantu, pranešė Prezidentūra.
„Tvirtas transatlantinis ryšys yra būtinas siekiant išlaikyti patikimą atgrasymą ir ilgalaikį saugumą. Europa turi prisiimti didesnę atsakomybę už savo gynybą, veikdama glaudžiai kartu su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis“, – pranešime sakė Lietuvos prezidentas.
Lenkijos ir Lietuvos vadovai aptarė abiejų šalių vaidmenį reaguojant į ilgalaikes grėsmes Europoje, koordinuotų veiksmų svarbą ES ir NATO bei bendrą atsakomybę telkiant partnerius sprendimams, kurie stiprintų viso regiono stabilumą.
Kalbėdamas apie paramą Ukrainai, G. Nausėda pažymėjo, kad Ukrainos gebėjimas apsiginti yra esminis veiksnys, lemiantis viso Europos žemyno saugumą, todėl karinė, politinė ir finansinė parama turi būti planuojama ne trumpalaikiais, o ilgalaikiais sprendimais.
Aptariant ekonominį bendradarbiavimą, akcentuota, kad Lenkija išlieka svarbiausia Lietuvos prekybos partnere, o abiejų šalių bendros iniciatyvos gynybos pramonės, aukštųjų technologijų, energetikos ir inovacijų srityse kuria papildomą pridėtinę vertę visam regionui.
Taip pat pažymėta strateginių transporto ir energetikos jungčių svarba stiprinant ekonominį atsparumą.
Kaip rašė BNS, sekmadienį Vilniuje vieši ir Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis. Trijų šalių prezidentai dalyvaus 1863–1864 metų sukilimo metinių minėjime.
