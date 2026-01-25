Gitanas Nausėda: 2027-aisiais Ukraina galėtų prisijungti prie vieningos ES rinkos

„2027 metai, jeigu net nepavyktų įgyvendinti ir uždaryti visų derybinių skyrių, tai galėtų būti dviejų tokių etapų procesas, kuomet, pavyzdžiui, pirmajame etape, galbūt tais pačiais 2027-aisiais, Ukraina galėtų naudotis visais vieningos rinkos privalumais“, – spaudos konferencijoje Vilniuje sekmadienį sakė G. Nausėda.
„Mano giliu įsitikinimu, vieninga rinka yra bene didžiausias privalumas, kurį šalis narė gauna, net ir didesnis privalumas negu visi struktūriniai ir Sanglaudos fondai, kurie, be abejo, taip pat yra labai pozityvus veiksnys“, – pridūrė jis.
Sudėtingas stojimo į ES procesas paprastai trunka nemažai metų ir reikalauja vienbalsio visų 27 bloko narių pritarimo, o kai kurios šalys, ypač Vengrija, nuolat reiškia prieštaravimą Ukrainos narystei.
Vis tik Lietuvos vadovas mano, kad Ukraina iki 2030 metų galėtų tapti visateise ES nare.
„Mūsų data – 2030-ieji metai – buvo pagrįsta tuo, kad procesas tikrai nėra paprastas ir kad iki 2030-ųjų metų, jeigu turėtume ir rastume politinės valios, galėtume įgyvendinti Ukrainos narystę Europos Sąjungoje“, – sakė prezidentas.
Tuo metu Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis nesiėmė vertinti galimos Ukrainos įstojimo į ES datos. Pasak jo, šis procesas yra „labai sudėtingas“.
„Girdime dvi datas: iš prezidento Zelenskio 2027-uosius, iš prezidento Nausėdos 2030-uosius. Nenorėčiau savo prognozės čia pridėti į tą diskusiją, nes stojimo procesas be jokios abejonės reikalauja, viena vertus, subalansavimo, o kita vertus, lenkai patys žino, kiek ilgai laiko užima stojimas į Europos Sąjungą ir jau patyrė savo kailiu“, – spaudos konferencijoje Vilniuje sakė Lenkijos vadovas.
„Kryptis yra akivaizdi, bet apie datas neprašykit, kad kalbėčiau, nes 2027-ieji metai, jeigu kalbėtume apie formalumus, apie tas problemas, kur prezidentas Zelenskis daugiau galėtų išvardinti negu aš, ir vidinę situaciją, tai jie patys žino, kada galėtų bandyti stoti, bet aš jau čia tikrai specialistams paliksiu“, – pridūrė jis.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtina, kad narystė ES Ukrainai yra viena iš svarbiausių saugumo garantijų ir tam 2027 metais šalis turėtų būti pasiruoši.
„Mes norime 2027 metais, kalbant apie konkrečią datą, kada Ukraina jau bus techniškai pasiruošusi... Faktiškai būsime pasiruošę jau 2026-ųjų metų antroje pusėje atsidaryti visus klasterius. Pilnai būsime pasiruošę 2027-aisiais“, – spaudos konferencijoje Vilniuje sekmadienį teigė Ukrainos vadovas.
„Ir norėtume gauti konkrečią datą mūsų susitarime apie karo užbaigimą, kad po to visos pusės laikytųsi šio susitarimo, tame tarpe ir agresorius, kuris turės pasirašyti šį 25 punktų planą“, – kalbėjo jis.
Pasak V. Zelenskio, kita svarbi saugumo garantija Ukrainai yra dvišalė garantijų sutartis su JAV, kuri jau yra paruošta ir laukiama pasirašymo.
„Konkrečios saugumo garantijos Ukrainai duoda galimybę sužinoti konkrečią datą, kada baigsis šis karas. Šis karas ir Ukrainoje, ir Europoje. Saugumo garantijos Ukrainai, kuri yra Europos Sąjungos ateities dalis, yra reikalingos visai Europai“, – kalbėjo V. Zelenskis.
G. Nausėda taip pat kalbėjo, kad tęsiantis pokalbiams dėl taikos, Lietuva kviečia integruoti Ukrainą į Europos saugumo struktūras ir mokytis iš ukrainiečių karinės patirties.
