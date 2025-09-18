Prokuratūra pasiūlė bausmę Zarasuose skulptūrą „Liudytoja“ padegusiam vyrui

Su tokiu prašymu Utenos apylinkės prokuratūra ketvirtadienį kreipėsi į teismą, siekdama procesą užbaigti baudžiamuoju įsakymu, pripažįstant A. D. kaltu dėl turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu.
Kaip skelbė BNS, Zarasų krašto muziejaus kieme stovinti skulptūra „Liudytoja“ padegta rugpjūčio 7-osios vakarą. Gaisro metu apdegė polietileninis įpakavimas, kuriuo ši betoninė skulptūra buvo apdengta.
Dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Skulptūros autorius, skulptorius Mykolas Sauka padegimu padarytą turtinę ir neturtinę žalą įvertino 1600 eurų.
Įtariamąjį policijos pareigūnai sulaikė praėjus pusei paros po padegimo. Zarasuose gyvenantis 42 metų A. D., tą vakarą girtavo su draugais ir nusprendė padegti skulptūrą, nes ji jam nepatiko.
Zarasiškis savo kaltę pripažino visiškai, gailėjosi, skulptoriui atlygino žalą, todėl ikiteisminiam tyrimui vadovaujanti prokurorė kreipėsi į Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmus dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu – nagrinėjant bylą supaprastinto proceso tvarka, nekviečiant proceso dalyvių į teismo posėdį.
