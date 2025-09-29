Zarasuose skulptūrą „Liudytoja“ padegęs vyras išgirdo bausmę

Kaip pirmadienį pranešė teismas, kadangi A. Deinis veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, jam uždrausta bausmės atlikimo laikotarpiu vartoti psichiką veikiančias medžiagas ir paskyrė baudžiamojo poveikio priemonę – dalyvavimą alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, resocializacijos ar kitose programose.
Kaip skelbė BNS, Zarasų krašto muziejaus kieme stovinti skulptūra „Liudytoja“ padegta rugpjūčio 7-osios vakarą. Gaisro metu apdegė polietileninis įpakavimas, kuriuo ši betoninė skulptūra buvo apdengta.
A. Deinis pripažino savo kaltę, paaiškino, kad skulptūrą padegė, nes ji jam nepatiko. Be to, jo kaltė įrodyta ir kitais byloje surinktais įrodymais.
Baudžiamajame kodekse nustatyta, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
Laisvės apribojimas skirtas, atsižvelgiant į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį – padarytas tyčinis apysunkis nusikaltimas, į nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį – pasikėsinta į nuosavybę, veikos baigtumo laipsnį – veika baigta. Atsižvelgta ir į kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančias aplinkybes – nuoširdžiai gailisi, atsakomybę sunkinančias aplinkybes – nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio. Teismo vertinimu, bausmės paskirties tikslai gali būti pasiekti tik paskyrus laisvės apribojimo bausmę.
Kadangi A. Deinis nukentėjusiajam visiškai atlygino turtinę ir neturtinę žalą, procesas šioje dalyje nutrauktas.
Baudžiamasis įsakymas neįsiteisėjęs, jis gali būti apskųstas apeliacine tvarka.
