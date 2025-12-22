Prokuroras: Stepukonis įpareigotas registruotis policijoje, jis iki šiol neturi dokumentų

„Kardomosios priemonės proporcingumas – manome, kad šiame ikiteisminio tyrimo etape skirti antrą pagal griežtumą, intensyvią priežiūrą, netikslinga. Todėl, prokuroro sprendimu, buvo nuspręsta sušvelninti kardomąją priemonę, įpareigojant jį registruotis policijos įstaigoje. Toliau taikomas dokumentų paėmimas, kuris ir buvo taikomas“, – Eltai pirmadienį sakė Europos deleguotasis prokuroras D. Karčinskas.
Š. Stepukonis apykoję turėjo dėvėti iki praeitos savaitės, gruodžio 19 dienos.
Tokį prietaisą Š. Stepukonis dėvėjo daugiau nei pusantrų metų – nuo 2024 m. kovo. Tuomet jis buvo paleistas iš suėmimo.
ELTA primena, kad Š. Stepukonis buvo sulaikytas Vilniuje 2024 m. vasarį. Ikiteisminiame tyrime dėl „BaltCap“ fondų lėšų pasisavinimo nustatyta, kad be galimo labai didelės vertės svetimo turto pasisavinimo, kaip įtariama, buvo padaryta kitų nusikaltimų, tad baudžiamoji byla pasipildė Baudžiamojo kodekso straipsniais.
Tarp jų – dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo įmonėse, iš kurių galimai buvo nusikalstamai pasisavintos lėšos, taip pat pats Š. Stepukonis Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) teikė klaidingus duomenis apie savo pajamas ir turtą, siekdamas išvengti mokesčių.
Kovą buvo pranešta, kad Š. Stepukonis galėjo pasisavinti apie 42 mln. eurų. Iš bendros sumos 5 mln. eurų buvo pralošti Lietuvoje registruotoje lošimų bendrovėje, 6 mln. eurų buvo nesėkmingai investuoti į Vengrijoje registruotą brokerių kompaniją, o didžioji dalis – virš 31 mln. eurų – buvo pralošta Estijoje esančioje bendrovėje.
Šiuo metu tyrėjai analizuoja baudžiamosios bylos duomenis, kaltinamasis aktas kol kas nėra rašomas. Manoma, kad tyrimas bus baigtas kitais metais.
