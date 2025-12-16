Prokuroras prašo Šarūnui Stepukoniui skirti įpareigojimą nuolat registruotis policijoje

Teismo paskirta intensyvi priežiūra Š. Stepukoniui baigia galioti gruodžio 19 dieną.
„Tyrimui vadovaujantis Europos deleguotasis prokuroras šiandien, gruodžio 16 dieną, nusprendė šią prievartos priemonę pakeisti įpareigojimu periodiškai registruotis policijoje. Kita ankstesnė prievartos priemonė – asmens tapatybės dokumentų paėmimas – lieka galioti“, – BNS pranešė Europos prokuratūra.
Dėl naujos kardomosios priemonės šiomis dienomis turės spręsti Vilniaus apylinkės teismas. Jo atstovas Giedrius Janonis BNS sakė, kad teismas kol kas negavo prokuroro prašymo.
BNS skelbė, kad Š. Stepukonis įtariamas iš „BaltCap“ infrastruktūros fondo įmonių pasisavinęs daugiau nei 42 mln. eurų. Didžiąją dalį šių pinigų jis pralošė internetiniuose lošimuose.
Vyras 2024 metų vasarį buvo sulaikytas, o kovo 22-ąją jam pritaikyta intensyvi priežiūra ir uždėta apykojė. Ši kardomoji priemonė kas tris mėnesius būdavo pratęsiama ir taikoma jau beveik dvejus metus.
Trys mėnesiai pagal Baudžiamojo proceso kodeksą yra maksimalus intensyvios priežiūros pratęsimo terminas, o pratęsimų skaičius neribojamas.
Europos prokuratūros prokuroras Darius Karčinskas kovą BNS sakė, kad „optimistiniu variantu“ šių metų pabaigoje ikiteisminis tyrimas dėl Š. Stepukonio veiksmų galėtų pasiekti baigiamąją stadiją.
