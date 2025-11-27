Premjerė prakalbo apie įpareigojimą policijos vadui

Anot Ingos Ruginienės, ministerijos renka informaciją bei svarsto galimybę kreiptis į Tarptautinį Teisingumo Teismą (TTT) dėl žalos lėktuvų skrydžiams, kai dėl balionų pastaraisiais mėnesiais ne kartą buvo uždarytas Vilniaus oro uostas.
„Sutarėme, kad Teisingumo, Susisiekimo ir Užsienio reikalų ministerijos dirbs dėl duomenų rinkimo ir galimybės kreiptis į Tarptautinį Teisingumo Teismą dėl civilinės aviacijos patiriamos žalos ir grėsmių“, – po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio Vyriausybėje ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.
„Čia jau padaryti pirmieji veiksmai, kai Susisiekimo ministerija jau kreipėsi į Tarptautinę civilinę organizaciją. Tiesiog tie veiksmai pliusuosis ir bus renkami duomenys, kad turėtume teisinį procesą“, – pridūrė ji.
Sako, kad prasminga
Žurnalistams paklausus, kokį efektą gali duoti byla TTT, jei Rusija ir Baltarusija nėra linkusios paisyti tarptautinės teisės, premjerė pabrėžė, jog šis teisinis procesas yra prasmingas, jį Lietuva kaip demokratinė valstybė turi vykdyti.
„Viskas yra prasminga, pasižiūrėkit, ką Ukraina daro. Ukraina irgi renka kiekvieną dieną įrodymus. Esame šalis, kuri pripažįsta tarptautinę teisę, kuriai labai svarbi reputacija. Ir turime tam tikrus veiksmus, kuriuos atliekame kaip normali demokratinė valstybė“, – kalbėjo I. Ruginienė.
„Turime veikti pagal demokratinius principus ir tikėtis, kad vieną dieną galbūt situacija pasikeis ir tos valstybės agresorės, kurios nepripažįsta tarptautinės teisės, gal persigalvos ir tada tie mūsų veiksmai suveiks. Bet nuleisti rankų tikrai negalime“, – pridūrė ji.
Kaip rašė BNS, dėl kontrabandinių balionų grėsmės Lietuva buvo mėnesiui uždariusi sieną su Baltarusija, tačiau argumentuodama pagerėjusia situacija, nusprendė ją atverti dešimčia dienų anksčiau nei planuota.
Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo praėjusio ketvirtadienio vidurnakčio, tačiau Minsko režimas iš šalies neišleidžia lietuviškų vilkikų. Jis siekia konsultacijų užsienio reikalų ministerijų lygiu.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
Spalio pabaigoje dėl kontrabandinių balionų keliamų grėsmių susisiekimo ministras Juras Taminskas kreipėsi į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) ir Europos Komisijos (EK) Mobilumo ir transporto atstovus.
Įpareigos generalinį komisarą daugiau komunikuoti
Premjerė teigia, kad nors leidžiamų balionų skaičius nuolat svyruoja, kiekvieną dieną į pasienio ruožą vyksta 20 mobilių grupių, kurios atlieka „tam tikrus veiksmus“.
„Bus įpareigojimas iš manęs vidaus reikalų ministrui įpareigoti generalinį komisarą, nes vidaus reikalų ministras generalinį komisarą padarė mobilių grupių lyderiu, atsiskaityti visuomenei kelis kartus per savaitę pranešant, kas buvo padaryta per tas naktis ir ką mobilios grupės iš tikrųjų nuveikė per vieną ar dvi naktis“, – sakė I. Ruginienė.
„Konstatavome, kad mobilios grupės nuveikia daug, bet, matyt, visuomenei tos informacijos tikrai trūksta. Aš manau, kad visuomenė turi būti tinkamai informuota apie tai, ką tarnybos jungtinai daro“, – pridūrė ji.
Vyriausybės vadovė nemano, kad daugiau komunikacijos apie mobilių grupių darbą pakenks vykstantiems tyrimams.
„Tikrai generalinis komisaras žino, ką gali pasakyti ir ko negali. (...) Esame mes lietuviai tokie daugiau kuklūs ir institucijos daro labai daug, bet kai kada mes galbūt ne viską pasakome, ką darome, nes mums atrodo, kad tai yra kasdienė veikla. Bet akivaizdu, kad visuomenei tikrai yra noras ir yra teisė žinoti tam tikrus dalykus. Noriu sklaidyti mitus, kad Vyriausybė nieko neveikia, kad pasidavė ir kad tie veiksmai, kuriuos padarėme, yra neveiksmingi. Tai tikrai yra netiesa. Per mūsų didesnį atvirumą, aš tikiuosi, kad visuomenė bus daugiau informuota“, – teigė premjerė.
Noriu sklaidyti mitus, kad Vyriausybė nieko neveikia.
I. Ruginienė taip pat sako, kad po Seime ketvirtadienį vykusio Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio pasiūlė dažniau susirinkti valdančiųjų ir opozicijos atstovams aptarti saugumo klausimų.
„Labai džiaugiuosi, kad frakcijų lyderiai sutiko, vis dėlto rinktis tam tikru atskiru formatu. Kviesiu frakcijų atstovus prie puodelio kavos. (...) Tai džiugu, kad buvo sutarta: tiek pozicija, tiek opozicija jungsis bendram darbui kalbant apie gynybos stiprinimą. (...) Galime kad ir kiekvieną savaitę, galime kas antrą savaitę, priklausys nuo situacijos. Kažkada kalbėjome, kad reikia atgaivinti nacionalinį susitarimą dėl gynybos, gal va čia ir bus pirmieji žingsniai prieiti prie tokio susitarimo“, – teigė premjerė.
Pasak I. Ruginienės, Krašto apsaugos ministerija ir kariuomenė po savaitės turės taip pat pristatyti strateginį planą, kaip Lietuvai reaguoti į galimas naujas grėsmes.
Naujausi komentarai